Stephen Colbert erklärt Gründe für sein Show-Ende bei CBS

Weniger als einen Monat vor der letzten Ausgabe seiner Sendung hat sich Stephen Colbert (61) in einem ausführlichen Interview mit der New York Times zu den Gründen für das Ende von "The Late Show with Stephen Colbert" geäußert. CBS hatte die Absetzung als "reine Finanzentscheidung angesichts eines schwierigen Umfelds in der Late Night" bezeichnet. Stephen lässt dieses Argument stehen, weist aber auch darauf hin, dass der Sender die Entscheidung nur zwei Tage, nachdem er live auf Sendung den 16-Millionen-Dollar-Vergleich (rund 14 Millionen Euro) von Paramount Global mit Donald Trump (79) als "dicke fette Bestechung" bezeichnet hatte, getroffen hatte.

Im Gespräch betonte Stephen, dass er keine Lust habe zu streiten – aber auch, dass beide Dinge gleichzeitig wahr sein könnten. "Es ist möglich, dass zwei Dinge gleichzeitig stimmen können. Broadcast kann in der Krise sein. Sie können nicht monetarisieren wegen Dingen wie YouTube, wegen der Konkurrenz durch Streaming", sagte er. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass CBS ihn noch keine zwei Jahre vor der Absetzung unbedingt langfristig an sich binden wollte. "Also hat sich etwas verändert", so der TV-Star. Seine Skepsis gegenüber der offiziellen Begründung hält er sich damit ausdrücklich offen, ohne sie direkt als Lüge zu bezeichnen.

"The Late Show" läuft seit 1993, Stephen selbst moderiert die Sendung seit 2015. Kurz vor Bekanntgabe des Show-Aus hatte er noch einen Emmy als beste Variety-Talkshow gewonnen. Trotz allem möchte er seinen Abschied am 21. Mai nicht mit Bitterkeit begehen. "Ich fühle mich so viel besser damit, 'dankbar für' zu sein als 'wütend über' die vergangenen elf Jahre bei CBS", sagte er offen der New York Times.

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