Sexakt nachgeahmt: Anklage gegen Bonnie Blue ist vom Tisch

Die Anklage gegen das Erotikmodel Bonnie Blue (26) ist offenbar vom Tisch. Wie Daily Star unter Berufung auf die britische Staatsanwaltschaft Crown Prosecution Service berichtet, wurden die Ermittlungen gegen die 26-Jährige eingestellt. Damit bleibt ihr ein mögliches Gerichtsverfahren erspart. Hintergrund war ein Video, das sie im Dezember 2025 vor der indonesischen Botschaft in London aufgenommen hatte. Darin soll sie laut Us Weekly einen oralen Sexakt nachgeahmt und dabei eine indonesische Flagge geschwenkt haben. Die Londoner Metropolitan Police hatte sie daraufhin wegen "Erregung öffentlichen Ärgernisses" angeklagt.

Das Video entstand an dem Tag, an dem Bonnie – mit bürgerlichem Namen Tia Billinger – nach ihrer Ausweisung aus Bali nach England zurückgekehrt war. Die indonesischen Behörden hatten sie zuvor wegen des Verdachts festgenommen, auf der Insel pornografische Inhalte produziert zu haben. Nachdem die Anklage bekannt geworden war, reagierte die Britin auf ihre gewohnt unkonventionelle Art: Gegenüber Us Weekly erklärte sie, sie fühle sich "gut" und wolle alle Fragen zu der Anklage in ihrem neuesten Video beantworten – und zwar "während ich das tue, was ich am besten kann."

Bonnie Blue hatte vor einigen Wochen auch ihren bevorstehenden Gerichtstermin beim Westminster Magistrates' Court nicht ohne Provokation kommentiert. In einem Statement gegenüber Us Weekly spielte sie offen damit, lieber nicht vor Gericht zu erscheinen und lieber Studenten der Westminster University einen Besuch abzustatten. Für Schlagzeilen sorgte sie zuletzt auch mit einer vorgetäuschten Schwangerschaft: Sie behauptete, nach ungeschütztem Sex mit 400 Männern schwanger zu sein – gab dann aber zu, dass die Aktion bloß ein Werbegag war. Gegenüber Mirror erklärte sie, die Nummer habe ihr über 100 Millionen Aufrufe und umgerechnet rund 860 Millionen Euro eingebracht.

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Getty Images Tia Billinger, auch bekannt als "Bonnie Blue"

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Getty Images Tia Billinger, bekannt als "Bonnie Blue", bei ihrer Ankunft im Einwanderungsamt Ngurah Rai in Jimbaran, Bali

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Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Influencerin