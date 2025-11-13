Vom "Erin Brockovich"-Set: Julia Roberts rührende Erinnerung

25 Jahre nach ihrer ikonischen Rolle als Erin Brockovich im gleichnamigen Biopic denkt Julia Roberts (58) rückblickend an die Dreharbeiten und vor allem an ihren verstorbenen Co-Star Albert Finney (89). In einem Interview bei "The Late Show" mit Stephen Colbert (61) sprach die Schauspielerin offen über die Zusammenarbeit mit dem britischen Schauspieler: "Du willst mich wohl zum Weinen bringen", scherzte sie, als dessen Name zur Sprache kam. Sie fügte hinzu, dass Albert eine zentrale Rolle in ihren Erinnerungen an den Film einnehme. Der gefeierte Schauspieler, der 2019 im Alter von 82 Jahren verstarb, war für seine Nebenrolle als Anwalt Ed Masry im Film sogar für einen Oscar nominiert.

Julia erinnerte sich auch an die entspannte Atmosphäre während der Dreharbeiten unter Regisseur Steven Soderbergh (62). Sie beschrieb, wie natürlich und mühelos sich das Arbeiten an diesem Film angefühlt habe. "Es war einfach so leicht", betonte sie und schwärmte von dem guten "Flow", der das gesamte Team durchzog. Die Crew wohnte während der Produktion in einem kleinen Holiday Inn, das an einem Parkplatz mit einem Ein-Saal-Kino lag. An den Wochenenden sorgte Steven mit Filmabenden dafür, dass sich alle ein wenig die Zeit vertreiben konnten – ein Highlight war eine Vorführung von "Animal House", die für eine besonders denkwürdige Erinnerung sorgte.

Mit einem Augenzwinkern erinnerte die Schauspielerin an Albert, der bei der besagten "Animal House"-Vorführung überraschend in einer improvisierten Toga auftauchte, inspiriert vom Film. "Er dachte, wir würden das alle machen", erzählte sie lachend, "und er sah großartig aus." Während Julia sich darauf beschränkte, für den Abend ihre Kleidung zu ändern, nahm Albert es gelassen und setzte sich im selbstgemachten Kostüm in den Saal. Diese humorvolle und warme Anekdote zeigte das sympathisch-entspannte Miteinander am Filmset und unterstrich einmal mehr, wie unvergesslich dieser Dreh für Julia war.

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Getty Images Albert Finney bei der Premiere von "Erin Brockovich"

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin