Tristan ließ sich auf Khloé Kardashians Wunsch sterilisieren

Reality-TV-Ikone Khloé Kardashian (41) spricht in ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land" offen über eine sehr persönliche Entscheidung: Ihr Ex-Freund Tristan Thompson (35) hat sich auf ihren Wunsch hin einer Vasektomie unterzogen. In der neuen Folge, die am Donnerstag, dem 28. Mai, erschien, lassen die beiden keinen Zweifel daran, wie es dazu kam. "Ich habe schon genug Babymamas. Ich will keine weitere", betont der NBA-Profi im Gespräch mit seiner früheren Partnerin.

Tristan erklärt im Gespräch mit der Mutter von zwei seiner Kids: "Keine weiteren Kinder, es sei denn, sie kommen aus Khloés Embryonen." Die The Kardashians-Bekanntheit bestätigt daraufhin: "Du hast sie mir sowieso überschrieben, also gehören sie rechtlich mir." Zugleich verrät sie, dass sie vorsorglich Samenproben einfrieren ließ: "Wir haben Sperma gesichert, weil ich sagte: 'Was ist, wenn du heiratest und deine Frau keine Kinder hat und du das willst?'" Tristan, der zunächst gegen den Eingriff gewesen sei, scherzt im Gespräch: "Was? Kastriert werden?"

Heute sieht er den Schritt nüchterner: "Manchmal muss man zu der richtigen Entscheidung gezwungen werden." Eine Refertilisierung, also das Rückgängigmachen der Vasektomie, schließt der Sportler aus: "Nein. Ich lege mich nicht noch einmal auf diesen Tisch." Khloé und Tristan sind Eltern von True (8) und Tatum Thompson (3). Der Basketballer hat außerdem zwei weitere Söhne: Prince mit Jordan Craig und Theo mit Maralee Nichols. Laut ihm sind die Mütter seines Nachwuchses Freundinnen, da alle eine große Patchworkfamilie sind.

Anzeige Anzeige

ActionPress Tristan Thompson und Khloé Kardashian, Juni 2017

Anzeige Anzeige

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thomspon mit seinen Kindern True und Prince