Lange Fehde: Das spaltete Denzel Washington und Tarantino

Denzel Washington (71) und Quentin Tarantino (63) gerieten in den Neunzigerjahren aneinander. Der Auslöser für die jahrelange Fehde die folgte, war laut Kino.de ein Hollywood-Thriller, den viele Fans feierten. Bei den Dreharbeiten zu "Crimson Tide", einem Actionfilm über einen Machtkampf auf einem atomar bewaffneten U-Boot der US-Marine, hatte Quentin als Drehbuchautor an den Dialogen gearbeitet. Er lieferte unter anderem eine Szene, in der Denzels Charakter mit einem Kollegen über den Silver Surfer aus dem Marvel-Universum diskutiert – typisch für Quentins popkulturelle Schreibweise. Doch eine andere Szene sorgte für Ärger: Denzel störte sich am Set an der wiederholten Verwendung rassistisch aufgeladener Begriffe in den Drehbüchern des Regisseurs und sprach ihn direkt darauf an.

In den folgenden Jahren wollte Quentin die Angelegenheit unter vier Augen klären, doch Denzel machte den Konflikt öffentlich. 2012 sprach er in einem Interview mit dem Magazin GQ über die Fehde und erzählte, dass seine Tochter Katia als Produktionsassistentin bei Quentins Film "Django Unchained" mitgearbeitet hatte. "Jetzt, zehn Jahre später, arbeitete meine Tochter mit ihm zusammen. Das Leben ist schon was", sagte der Schauspieler damals. Im selben Interview verriet er jedoch, dass er das Kriegsbeil mit dem Regisseur bereits begraben hatte. "Ich habe ihm gesagt: 'Hör mal, ich entschuldige mich.' Du musst das einfach loslassen. Willst du den Rest deines Lebens damit herumlaufen? Er schien erleichtert zu sein", erklärte Denzel.

Der mittlerweile 70-jährige Denzel kann auf zahlreiche gefeierte Filme aus den Neunzigerjahren zurückblicken, darunter "Malcolm X", "Philadelphia" und "Teufel in Blau". Obwohl er in einem früheren Interview zugab, dass er viele Produktionen aus dieser Dekade nur fürs Geld gemacht habe, zählen mehrere seiner Werke zu echten Klassikern. Quentin hingegen kündigte an, dass sein nächster Film sein letzter werden soll. Fans, die seit Jahren auf eine gemeinsame Zusammenarbeit der beiden Hollywood-Größen hoffen, dürften angesichts dieser Ankündigung und der Vorgeschichte enttäuscht sein – eine Kollaboration scheint eher unwahrscheinlich zu bleiben.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Denzel Washington und Quentin Tarantino

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Getty Images Denzel Washington, Schauspieler

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Getty Images Quentin Tarantino bei der Eröffnungsgala und Premiere von "Partir Un Jour" bei den 78. Filmfestspielen von Cannes