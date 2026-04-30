Wird Menowin bei DSDS gepusht? RTL äußert sich zur Kritik

In der ersten Liveshow von Deutschland sucht den Superstar begeisterte Menowin Fröhlich (38) die Jury und das Publikum mit seinem Auftritt. Der 38-jährige Musiker performte "I'd Rather Go Blind" von Etta James und erntete tosenden Applaus von der Jury. Rapper Bushido (47) schwärmte auf der Bühne: "Ich liebe den einfach, geil!" Auch DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (72) war kaum zu bremsen: "Ich könnte dich wirklich knutschen!" Die Zuschauer votierten Menowin anschließend direkt in die nächste Liveshow. Doch nicht alle sind begeistert von seiner Teilnahme – im Gegenteil: Zahlreiche Fans äußerten sich auf dem offiziellen DSDS-Instagram-Account kritisch und warfen RTL vor, den erfahrenen Kandidaten bevorzugt zu behandeln.

"So unfair den anderen gegenüber, der wird so krass gepusht. Die anderen haben gar keine Chance auf den Sieg", schrieb ein Nutzer. Andere stimmten zu: "Alles abgekartet! Vorab alles geplant" oder "Es ist absolut nicht fair, dass Menowin wieder dabei ist, ihr habt eure eigenen Regeln gebrochen." Hintergrund der Empörung ist, dass Menowin bereits zweimal zuvor bei der RTL-Castingshow antrat – und es 2010 sogar bis ins Finale schaffte, wo er sich gegen Mehrzad Marashi (45) geschlagen geben musste. RTL reagierte auf Instagram auf die Kritik mit einem klaren Statement: "Alle Kandidaten haben die gleichen Chancen im Wettbewerb. Wer der nächste Superstar wird, entscheidet allein ihr durch eure Votings in den Liveshows." Das besänftigte die Kritiker allerdings kaum – unter dem Post fanden sich erneut skeptische Kommentare wie "Wohl kaum! Er hätte gar nicht antreten dürfen laut euren damaligen Regeln."

Menowins DSDS-Geschichte ist eng mit dem Thema zweite Chancen verknüpft. Bereits bei seiner ersten Teilnahme im Jahr 2005 musste er die Show frühzeitig verlassen, nachdem er mitten in der Produktion wegen einer offenen Jugendstrafe verhaftet worden war. Seinem zweiten Anlauf in der siebten Staffel folgte die Vizemeisterschaft. Nun ist er zum dritten Mal dabei – und auch diesmal auf ungewöhnliche Weise: Ursprünglich hatte er nur seine Tochter Jiepen zum Casting begleitet, ehe Dieter Bohlen ihn dazu überredete, selbst vor der Jury zu singen. Dass auch Pietro Lombardi (33), selbst DSDS-Sieger und ehemaliger Juror, Menowins erneute Teilnahme öffentlich als Regelbruch bezeichnete, heizt die Diskussion weiter an.

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS 2026

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RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich und Jiepen, DSDS 2026