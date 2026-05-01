Nur Müllstrafe: Nelly entgeht Anklage wegen Körperverletzung

Rapper Nelly (51) muss sich nicht wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten. Wie TMZ berichtet, einigten sich beide Seiten am 29. April auf einen Deal: Die Anklage wegen Angriffs auf einen Sicherheitsmann wurde fallen gelassen. Stattdessen kassierte der Musiker eine Anzeige wegen Müllablagerung, da er im Ameristar Casino im amerikanischen St. Charles Abfall weggeworfen haben soll. Dafür zahlt er eine Geldstrafe von 750 Dollar – ein Urteil, das der zuständige Richter bereits abgesegnet hat.

Der ursprüngliche Vorfall ereignete sich im Juli 2025 in dem Casino in Missouri. Laut Polizeibericht soll ein Sicherheitsmann Nelly gebeten haben, seinen Spielerausweis vorzuzeigen, bevor er einen bestimmten Bereich betrat. Der Wachmann behauptete anschließend, der Rapper habe ihn daraufhin geschubst und den Bereich trotzdem betreten. TMZ liegt zudem Videomaterial des Vorfalls vor. Im September 2025 wurde Nelly wegen des Vorfalls offiziell wegen Körperverletzung angeklagt – die Vorwürfe wies er jedoch stets zurück. Sein Vertreter erklärte damals: "Nelly war erschüttert, eine Vorladung wegen eines zwei Monate alten Vorfalls zu erhalten, bei dem ein übereifrig handelnder Wachmann ihm den Weg versperrte und in seinen persönlichen Raum eindrang." Weiter hieß es: "Nelly schob ihn mit minimalem Kontakt und ohne Schaden beiseite. Das Management entschuldigte sich später und hieß Nelly im Casino wieder willkommen."

Nelly, der bürgerlich Cornell Haynes heißt, wurde in den frühen 2000er Jahren mit Hits wie "Hot In Herre" und "Dilemma" weltberühmt und gehört bis heute zu den bekanntesten Rappern seiner Generation. Zuletzt sorgte er auch abseits der Musik für Schlagzeilen: Im Jahr 2023 wurde er in Großbritannien wegen Vergewaltigung verhaftet, die Ermittlungen wurden jedoch eingestellt. Nelly bestritt auch diese Vorwürfe. Privat läuft es bei Nelly dagegen bestens: Mit Sängerin Ashanti ist er glücklich verheiratet, seit 2024 sind die beiden Eltern des kleinen Kareem.

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Getty Images Nelly bei den Grammy Awards 2023

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Getty Images Rapper Nelly im August 2022 in Atlanta

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Getty Images Ashanti und Nelly bei den iHeartRadio Music Awards 2025 in Hollywood

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Nur Müllstrafe für Nelly – wie findet ihr den Deal? Angemessen – das klingt nach einem kleinen Vorfall, Strafe passt. Zu milde – wirkt nach Promi-Bonus. Ergebnis anzeigen