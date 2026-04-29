Erste Kritiker sind von "Der Teufel trägt Prada 2" überzeugt

Die Vorfreude auf Der Teufel trägt Prada 2 könnte kaum größer sein und die ersten Kritiken deuten nun darauf hin, dass der Film die hohen Erwartungen vieler tatsächlich erfüllt. Kurz vor dem Kinostart teilen Filmkritiker auf X nun ihre Eindrücke zur Fortsetzung, die das Publikum 20 Jahre nach dem Original wieder mit Anne Hathaway (43), Meryl Streep (76), Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) zusammenführt. Wie erste Kritiken zeigen, sind viele Zuschauer überrascht, wie stark die späte Fortsetzung ausfällt und wie geschickt sie Nostalgie einsetzt. Gleichzeitig gibt es aber auch kritische Stimmen, die in der Story Schwächen sehen.

Erik Anderson von "AwardsWatch" gerät auf X regelrecht ins Schwärmen und schreibt, der Film "hat kein Recht, so gut zu sein, wie er ist". Auch Filmkritiker Matt Neglia zeigt sich begeistert und urteilt: "Er ist lustig, charmant und voller wirklich herzerwärmender Momente." Besonders hebt er hervor, wie Anne, Meryl, Emily und Stanley scheinbar mühelos in ihre ikonischen Rollen zurückfinden und ihnen gleichzeitig neue Facetten verleihen. Auch Autorin Rachel Leishman schreibt: "Ich habe es geliebt. Keine Anmerkungen." Deutlich zurückhaltender äußert sich hingegen Filmkritikerin Courtney Howard. "Ich war nicht begeistert von 'Der Teufel trägt Prada 2'. Abgesehen von seinem gut gemeinten Fokus auf den angeschlagenen Journalismus zündet die Handlung leider nicht", kritisiert sie und fügt hinzu: "Keine Spannung, aber überall schöne Pailletten."

"Der Teufel trägt Prada" aus dem Jahr 2006 wurde weltweit zum Kinohit und entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem echten Kultfilm. Die Mischung aus scharfem Humor und den ikonischen Figuren machte den Streifen für viele Zuschauer unvergesslich. Entsprechend hoch sind nun die Erwartungen an die Fortsetzung. Ab dem 30. April können sich Fans endlich selbst ein Bild davon machen, ob der zweite Teil an den Erfolg des Originals anknüpfen kann. Wer sich bis dahin die Wartezeit verkürzen möchte, kann entweder noch einmal in den ersten Film eintauchen oder sich mit einer kurzen Sneak Peek auf Disney+ bereits auf das nächste Kapitel einstimmen.

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IMAGO / ABACAPRESS Meryl Streep und Stanley Tucci am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York

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IMAGO / Independent Photo Agency Int. Anne Hathaway am Set von "Der Teufel trägt Prada 2"

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