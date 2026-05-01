Harte Kritik für Knossis "Mission Unknown" Staffel zwei

Die zweite Staffel von "Mission Unknown – The Unexpected" läuft seit dem 22. April auf Prime Video – doch der Start sorgt für gemischte Reaktionen. Während die Show inzwischen Platz 1 der Amazon-Streamingcharts erreicht hat, zeigen sich viele Fans von den ersten Folgen enttäuscht. Mit dabei sind bekannte Namen wie Knossi (39) und Marc Eggers (39), aber auch Julian Claßen (33), Max Schradin (48) und Nadine Breaty (27), die gemeinsam mit jeweils einem Teampartner gegeneinander antreten. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs, jeweils zwei Episoden gleichzeitig, auf Prime Video. Ab dem 6. Mai sind die Folgen zusätzlich auch auf Knossis YouTube-Kanal verfügbar.

Der größte Kritikpunkt der Fans: das veränderte Konzept. In der ersten Staffel überquerten die Teilnehmer gemeinsam den Atlantik – unter extremen Bedingungen, die für echte Spannung sorgten. In Staffel 2 treten Zweierteams stattdessen isoliert voneinander in verschiedenen Ländern wie Brasilien, China oder Norwegen an und absolvieren geheime Missionen, bevor es im Finale zum großen Showdown kommt. Viele Zuschauer vermissen den roten Faden. Auf Reddit fasste ein User die Stimmung so zusammen: "Ich find's bisher nicht so dolle. Es ist 2 Folgen lang nichts passiert. Kein Team hat die Challenge begonnen, von einigen Teams hat man quasi gar nichts gesehen." Ein anderer zog einen noch harscheren Vergleich: "Duell um die Welt auf Wish bestellt."

Trotz der Kritik hält das Zuschauerinteresse an der Show an – was sich auch in den Chartplatzierungen widerspiegelt. Bereits die erste Staffel hatte mit ihrer Intensität für Aufsehen gesorgt. Auch in Staffel 2 sind die Missionen der Teilnehmer durchaus spektakulär angelegt: Julian und seine Teampartnerin Palina etwa mussten 24 Stunden lang in den Katakomben von Paris ausharren – und zwar im illegalen, abgesperrten Teil des unterirdischen Tunnellabyrinths. Ob die kommenden Episoden die Kritiker noch umstimmen können, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.

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Imago Knossi und Marc Eggers beim Screening von "Mission Unknown: The Unexpected" Staffel 2

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Imago Knossalla und ein Teil des Casts von Mission Unknown: The Unexpected in Köln

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Imago Julian Claßen und Palina beim Screening von Mission Unknown: The Unexpected

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