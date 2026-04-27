Für Joel Mattli war erste "Let's Dance"-Zitterpartie Weckruf

Für Joel Mattli wurde die jüngste Let's Dance-Show zur Nervenprobe. Der Sportler landete gemeinsam mit Profitänzerin Malika Dzumaev (35) völlig überraschend im gefürchteten Schattenbereich und musste neben Bianca Heinicke (33) und Zsolt Sándor Cseke (38) um das Weiterkommen bangen. Im RTL-Interview nach der Sendung zeigte sich Joel deutlich mitgenommen und sprach offen über den Schockmoment. "Ich bin ein bisschen baff. Einfach krass, wie einen das mitnehmen kann", betonte er und fügte hinzu: "Wir machen das wirklich sehr, sehr gerne und lieben es, hier auf dem Parkett zu stehen. Und wir wissen, es kann so schnell vorbei sein, aber das so zu spüren heute..."

Dieses Mal habe er bei der Rumba "sein Herz auf dem Parkett gelassen" und sei selbst überrascht gewesen, wie intensiv die Gefühle waren – fast zu viel, wie er selbstkritisch zugab: "Ich war ein bisschen überwältigt von den Emotionen." Auch der Discofox-Marathon habe die beiden "in Schwierigkeiten" gebracht. Malika bestätigte die Fassungslosigkeit: Sie sei erschüttert gewesen, weil sie das Gefühl gehabt habe, sie hätten bisher "immer abgeliefert". "Es war halt schon ein großer Schockmoment, weil wir einfach mit ganzem Herzen dabei sind, und es wäre sehr traurig, wenn es vorbei wäre", erklärte die Tänzerin.

Umso größer ist nun die Erleichterung, dass Joel und Malika weitertanzen dürfen – und der Athlet will die Zitterpartie als Wendepunkt nutzen. "Natürlich ist es auch ein Weckruf und ich werde noch, noch, noch und noch mehr Gas geben – auf jeden Fall!", versprach er den Zuschauern. Dass Joel zu großen Momenten auf dem Parkett fähig ist, hat er bereits gezeigt: Erst vor einigen Wochen holte er gemeinsam mit Malika als erstes Paar der Saison die volle Punktzahl von 30 Punkten – die Jury zeigte sich von ihrem Jive zu "Hound Dog" von Elvis Presley (†42) restlos begeistert.

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RTL / Jörn Strojny "Let's Dance"-Kandidat Joel Mattli

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026