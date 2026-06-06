Hochzeitschaos: Dua Lipa zahlt Anwohner in Palermo aus

Dua Lipas (30) Hochzeit in Palermo ist nicht nur ein glamouröses Spektakel – sie sorgt auch für Unmut bei der Bevölkerung der sizilianischen Stadt. Die Sängerin feiert ihre Heirat mit dem Schauspieler Callum Turner (36) an diesem Wochenende mit einem dreitägigen Fest, für das gleich zwei zentrale Stadtplätze, die Piazza Croce dei Vespri und die Piazza Sant'Anna, vollständig gesperrt wurden. Das bringt viele Einheimische auf die Palme: Berichten zufolge hat Dua insgesamt 5.000 Pfund (umgerechnet 5.789 Euro) an Anwohner gezahlt, um jene zu entschädigen, die in Apartments rund um die betroffenen Bereiche leben, wo für die Hochzeit zusätzliche Parkmöglichkeiten eingerichtet wurden.

Den Ärger der Palermitaner bekommt die Popsängerin auch deutlich zu spüren: Der Daily Mail zufolge tauchten rund um die Festlocations Protestgraffiti auf, darunter der Schriftzug "Palermo wird nicht vermietet" in der Nähe der Piazza Croce dei Vespri. Auch lokale Geschäfte klagen über Einbußen, weil sie früher schließen mussten. Eine Quelle gegenüber The Sun fasste die Stimmung so zusammen: "Das passt nicht wirklich zu der märchenhaften Liebesgeschichte, die Dua offenbar anstrebt." Palermos Bürgermeister Roberto Lagalla sieht das in einem Interview mit der Lokalzeitung La Repubblica allerdings ganz anders. Er nannte die Wahl des Paares eine große Ehre für die Stadt: "Die Tatsache, dass eine Weltkünstlerin wie Dua Lipa Palermo für ihre Hochzeit ausgewählt hat, bestätigt, wie attraktiv die Stadt heute auf internationaler Ebene ist."

Insider bezeichnen das Fest bereits jetzt als die Promi-Hochzeit des Jahres – und vergleichen es gar mit der Filmhochzeit von Al Pacinos (86) Michael Corleone in "Der Pate" aus dem Jahr 1972, die ebenfalls auf Sizilien spielte. Rund 300 Gäste sollen zu den Feierlichkeiten geladen sein, darunter Elton John (79), der Berichten zufolge bei einem Empfang in der Villa Valguarnera in Bagheria auftreten soll. Das weitläufige Anwesen aus dem 18. Jahrhundert dient als eine der Hauptkulissen der mehrtägigen Feier, die mit einem Cocktailabend im Villa Igiea Hotel begann und deren Gesamtkosten auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt werden. Mehr als 50 Bodyguards wurden eigens aus Rom und London eingeflogen, um die Sicherheit des Paares und seiner Gäste zu gewährleisten.

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Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im August 2025

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dualipa Callum Turner und Dua Lipa kurz nach ihrer Trauung am 31. Mai in London

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Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa, April 2026