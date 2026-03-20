Polizei ermittelt: Skandal um Ex-Prinz Andrew eskaliert neu

Für Andrew Mountbatten-Windsor (66) spitzt sich der Skandal um seine Vergangenheit nun weiter zu: Londons Polizeichef Mark Rowley hat jetzt im Gespräch mit ABC News bestätigt, dass die Behörden aktuell eine ganze "Reihe von angeblichen Sexualdelikten" rund um den in Ungnade gefallenen Royal prüfen. Es gehe darum, die Anschuldigungen zu sichten und zu klären, ob diese eine strafrechtliche Ermittlung rechtfertigen. Auslöser seien unter anderem Unterlagen und Fotos, die von der US-Justiz jüngst veröffentlicht wurden. Seit Jahren steht der 66-Jährige wegen seiner Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) in der Kritik.

Der wohl schwerwiegendste Vorwurf stammt von Virginia Giuffre (†41), die angab, Andrew habe 2001 sexuelle Handlungen mit ihr vorgenommen, als sie erst 17 Jahre alt und ein Opfer von Menschenhandel gewesen sei. Wie das OK Magazine berichtet, hatten die Beamten ihre Aussagen bereits früher geprüft. Polizeichef Mark Rowley erklärte nun, man habe Virginia vor ihrem Tod mehrfach vernommen: "Diese Befragungen ergaben keine Hinweise oder Anschuldigungen über Sexualdelikte oder Menschenhandel, die wir im Vereinigten Königreich hätten verfolgen können", so Mark. "Deshalb wurde die Untersuchung damals nicht weitergeführt." Andrew selbst hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen, jedoch 2022 einen Zivilprozess mit Virginia gegen eine nicht veröffentlichte Summe beigelegt, die auf rund 15 Millionen Dollar geschätzt wird.

Virginia Giuffre hatte ihre Vorwürfe in ihrem posthum veröffentlichten Buch "Nobody’s Girl" detailliert geschildert. Sie beschrieb, wie Jeffrey Epstein sie für ein Treffen mit dem Royal mit 15.000 US-Dollar bezahlt habe und sie sich wie ein "Spielzeug" gefühlt habe, das herumgereicht werde. Nach Erscheinen der Memoiren im Herbst 2025 zog König Charles (77) Konsequenzen und entzog seinem Bruder sämtliche verbliebenen royalen Ehrentitel. Zudem musste Andrew seine langjährige Residenz räumen. Nun bleibt abzuwarten, wie die Prüfung der Behörden ausfällt und ob Andrew endgültig zur Rechenschaft gezogen wird.

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Getty Images Prinz Andrew und Prinz William, September 2025

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Imago Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell, 2001

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