Zoff sicher: Vanessa Brahimi wollte laut Rebecca Sex mit Gök

Zoff noch vor dem ersten Aufeinandertreffen: Als Rebecca Ries und Göktug Göker in der Villa von Prominent getrennt ankommen, sorgt eine alte Geschichte sofort für Aufregung. Rebecca erfährt, dass sie sich ihr Zimmer mit Vanessa Brahimi und deren Ex Richard Sternberg teilen soll – und ist davon alles andere als begeistert. Denn für die Influencerin ist klar: Zwischen Vanessa und Gök hat es in der Vergangenheit schon einmal ordentlich geknistert. "Oh mein Gott, das ist ein Scherz. Die wollte mit Gök bumsen", platzt es aus der Bachelor-Bekanntheit heraus. Gök erklärt auf Nachfrage nur: "Das ist gerade richtig unnötig."

Im Einzelinterview schildern Rebecca und Gök dann gemeinsam, was angeblich passiert sein soll. "Auch wenn wir getrennt sind, hat er mich angerufen und hat zu mir gesagt: 'Die Vanessa hat mich angebaggert' und 'Die Vanessa wollte mit mir aufs Hotelzimmer gehen'", erklärt Rebecca. Gök relativiert jedoch und betont, er habe ihr das so nicht gesagt: "Ich habe gesagt, wir haben uns gut verstanden." Seine Ex lässt ihn kaum ausreden und fällt ihm ins Wort: "Und dass sie mit dir bumsen wollte. Das hast du mir erzählt. Komm einfach auf den Punkt."

Gegenüber den bereits vor Ort befindlichen Kandidaten Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrovic (35) wird Gök dann konkreter. Er schildert, die Sommerhaus der Normalos-Bekanntheit habe ihn angesprochen und gesagt: "Ey Gök, komm heute mit mir ins Zimmer." Er stellt aber unmissverständlich klar, dass zwischen ihnen nichts gelaufen sei. Rebecca legt trotzdem nach: "Wie so eine kleine Escortbitch einfach. Die soll sich trauen, hierherzukommen", betont sie – und macht deutlich, dass sie keinesfalls mit ihr ein Zimmer teilen werde.

Vanessa Brahimi selbst ist bei all dem noch gar nicht dabei – die Realitystar-Bekanntheit trifft erst in den kommenden Folgen auf die anderen Kandidaten in der Villa. Was sie zu den Vorwürfen sagen wird, bleibt also vorerst offen. Rebecca hingegen betont, für sie sei ein solches Verhalten schlicht tabu: "Ich hasse dieses Mädchen. [...] Ich werde nicht mit Vanessa in einem Zimmer schlafen. Ich bin halt ein girls' girl. Egal, ob ich dich kenne oder nicht – für mich ist das einfach tabu. Ich würde mich auch nicht an Richard ranmachen."

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RTL / Africa Vumazonke, RTL / Africa Vumazonke, RTL / Africa Vumazonke Collage: Vanessa Brahimi, Rebecca Ries und Göktug Göker

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RTL / Africa Vumazonke Richard Sternberg und Vanessa Brahimi, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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