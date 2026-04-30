Begegnung mit Samira: Yasin Cilingir kämpft mit den Tränen

Bei Prominent getrennt kommt es zu einem besonders emotionalen Wiedersehen: Samira und Yasin Cilingir (35) sitzen nur acht Wochen nach ihrer Trennung gemeinsam im Jeep auf dem Weg zur Villa – und die Stimmung kippt innerhalb weniger Minuten. Anfangs freuen sich beide sichtlich, sich wiederzusehen, doch plötzlich wird Yasin still und nachdenklich. Auf Samiras Frage "Was ist los? Warum bist du nachdenklich?" antwortet der Realitystar: "Weil ich mich die ganze Zeit frage, wie wir in so einen Zustand gekommen sind." Der Love Island-Star ringt sichtbar mit den Tränen, während seine Ex-Partnerin ihn aufmerksam beobachtet.

Im Einzelinterview öffnen sich beide getrennt voneinander und sprechen offen über ihre gescheiterte Ehe. Samira bricht in Tränen aus, als sie ihre Sicht schildert. Sie wünsche sich "einfach nur eine Ehe, wo man einen respektiert", erklärt sie. Die Influencerin beschreibt, dass sie sich oft mehr wie eine Mutter als wie eine Partnerin gefühlt habe. Yasin sei ausgegangen und nach Hause gekommen, wann er wolle, während sie den Großteil des Alltags gestemmt habe. Besonders verletzt habe sie, dass er immer das letzte Wort haben wollte und sie Angst gehabt habe, überhaupt etwas zu sagen. "Dieses Fertigmachen, dieses Beleidigen, man ist nichts wert. Ich habe tatsächlich Scheidungspapiere beantragt, in der Hoffnung, dass er sich ändert", fasst Samira ihre Erfahrungen zusammen.

Auch Yasin zeigt, wie sehr ihn die Trennung belastet. "Tut schon weh. In mir ist noch nichts abgeschlossen", gesteht der 35-Jährige. Er spüre, dass zwischen ihnen noch Dinge ungeklärt seien, und berichtet, dass nach dem Beziehungsende kaum noch ein Wort zwischen ihnen gewechselt worden sei. Seit Monaten sei er "total durcheinander" und wünsche sich, es endlich "in den Griff zu bekommen – und nicht mehr zu fallen." Für zusätzlichen Blick von außen sorgt Mitstreiterin Rebecca Ries, die die Anspannung zwischen den beiden miterlebt: "Ich find's eigentlich traurig, dass sie hier sind. Weil das ist auch eine Familie, und es ist halt schade, dass eine Familie kaputtgeht", erklärt sie.

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RTL / Africa Vumazonke, RTL / Africa Vumazonke Collage: Samira und Yasin Cilingir, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik

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RTL / Africa Vumazonke Yasin Cilingir und Samira Cilingir, "Prominent getrennt"-Kandidaten