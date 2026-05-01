Rätselraten: Mysteriöser Countdown auf Taylor Swifts Website

Taylor Swift (36) sorgt mit einer überraschenden Aktion im Netz für wildes Rätselraten. Wie mehrere US-Medien berichten, tauchte auf der Website der Sängerin plötzlich ein Countdown auf – vor einem himmelblauen Hintergrund mit weißen Wolken. Der Timer soll auf den 2. Mai zugesteuert haben, verschwand aber nach wenigen Minuten wieder spurlos von der Seite. In den sozialen Netzwerken diskutieren Swifties seitdem fieberhaft, was Taylor mit dem mysteriösen Countdown andeuten wollte.

Die Optik des Countdowns ließ viele Swifties sofort aufhorchen, denn das Wolkendesign erinnerte stark an den Animationsfilm "Toy Story". So entstand schnell die Theorie, dass Taylor einen Song für den Soundtrack von "Toy Story 5" aufgenommen haben könnte, da der Film in einigen Wochen in die Kinos kommt. Manche Fans gehen aber noch weiter und glauben, dass die Sängerin womöglich ein neues Album ankündigen könnte. "Sie steht kurz davor, etwas zu veröffentlichen, und wir sind noch überhaupt nicht bereit", schrieb ein Fan im Netz. Eine offizielle Bestätigung für irgendeines der Szenarien gibt es bisher nicht.

Dass Taylor einen Song für einen Kinofilm beisteuert, wäre für sie nichts Ungewöhnliches. In ihrer Karriere hat sie das schon mehrmals getan: etwa mit "Crazier" für "Hannah Montana - Der Film", mit "Safe & Sound" und "Eyes Open" für die "Tribute von Panem"-Reihe oder mit "Carolina" für "Der Gesang der Flusskrebse". Gemeinsam mit Zayn Malik (33) nahm sie "I Don't Wanna Live Forever" für "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" auf, und zusammen mit Andrew Lloyd Webber (78) schrieb sie "Beautiful Ghosts" für "Cats".

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Imago Taylor Swift bei der Eras Tour in Chicago, Soldier Field, 2. Juni 2023

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