Sebastian Krumbiegel schämt sich für einstigen Ego-Höhenflug

Sebastian Krumbiegel (59), Frontmann der Kultband Die Prinzen, hat nun offen über seine Zeit als Teenie-Star in den Neunzigern gesprochen – und dabei eine Geschichte erzählt, die ihn bis heute beschäftigt. Der Musiker gab in einem Interview mit Bunte.de zu, dass der enorme Ruhm der Band Spuren hinterlassen hat und er damals tatsächlich in die Ego-Falle getappt ist. Den Anstoß zur Selbstreflexion lieferte ausgerechnet ein Restaurantbesuch in Berlin: Seine Promoterin wies ihn darauf hin, wie er dort eine Kellnerin behandelt hatte. "Mir war es nicht aufgefallen – das war mir befremdlich. Ich habe mich so für mich geschämt, dass ich sofort zurück bin und mich bei ihr aufrichtig entschuldigt habe", sagte Sebastian.

Den Ursprung seiner einstigen Überheblichkeit erklärt Sebastian so: "Wenn dich jeden Abend 10.000 Leute bejubeln und dir sagen, dass du der Allertollste bist, dann glaubst du auch irgendwann, dass du der Allertollste bist." Die Entschuldigung bei der Kellnerin sei für ihn der erste Schritt in Richtung Veränderung gewesen. Heute setzt er ganz bewusst auf Freundlichkeit im Alltag – ob an der Supermarktkasse oder im Gespräch mit Fremden. "Freundlichkeit ist eine Waffe, im allerbesten Sinne", betonte er. Über mögliche andere Exzesse aus der Hochphase der Band hält er sich hingegen bedeckt: "Ob wir wirklich so brav waren, wie unser Ruf uns vorausgeeilt ist, verrate ich nicht."

Die Prinzen haben bereits das Ende ihrer Karriere angekündigt und werden sich 2027 mit ihrer Abschiedstournee unter dem Motto "Tschüssi, macht's gut!" von ihrem Publikum verabschieden. Damit geht nach über dreißig Jahren eine der erfolgreichsten Geschichten der deutschen Popmusik zu Ende. Sebastian selbst hätte die Band eigentlich nie verlassen wollen: "Wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte weitergemacht, bis ich tot umfalle." Die Entscheidung sei jedoch demokratisch gefallen, und daran gebe es "überhaupt nichts zu rütteln".

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Getty Images Sebastian Krumbiegel, Sänger

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Getty Images Sebastian Krumbiegel, Sänger

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Getty Images Die Prinzen bei einem Auftritt in Gelsenkirchen