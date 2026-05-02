Österreichs ESC-Star Cosmó verrät: Deshalb ist er Single

Österreichs ESC-Hoffnung Cosmó gewährt kurz vor dem Finale in der Wiener Stadthalle ungewohnt tiefe Einblicke in sein Privatleben. Im Gespräch mit Claudia Stöckl im Ö3-Format "Frühstück bei mir" thematisierte der 19-Jährige erstmals seinen aktuellen Beziehungsstatus und seine Sicht auf das moderne Dating. Der Sänger, der bürgerlich den Namen Benjamin Gedeon trägt, offenbarte, dass er derzeit als Single durchs Leben geht, was er unter anderem auf den kuriosen Umgang seiner Altersgenossen mit sozialen Interaktionen schiebt: "In meiner Generation ist es ja verrückt, wie das Kennenlernen läuft", analysiert der Musiker den aktuellen Zeitgeist.

Trotz seines jungen Alters reflektiert der Künstler aus dem Burgenland die Dynamiken seiner Generation sehr genau. Vor allem fällt ihm auf, dass das erste richtige Gespräch beim Kennenlernen im Alltag oft sogar mutwillig durch Chats ersetzt wird: "Wir gehen meistens gar nicht mehr aufeinander zu, um zu reden, sondern sagen eher: 'Können wir unser Instagram austauschen?'" Seine ersten Erfahrungen mit festen Bindungen sammelte er mit 16 Jahren – heute ist ihm besonders eines wichtig: Seine Traumfrau soll für eine Sache so sehr brennen, wie er für die Musik. "Wenn sie eine Leidenschaft hat im Leben, dann versteht sie mich besser." Nur so könne eine Partnerin nachvollziehen, warum er "bis zwei Uhr am Laptop sitze und einen Song schreibe", so Benjamin weiter.

Während der Countdown für den Eurovision Song Contest am 16. Mai unerbittlich läuft, setzt der ehemalige "The Voice Kids"-Kandidat auf mentale Stärke. Da Österreich als Vorjahressieger automatisch für das Finale qualifiziert ist, bereitet sich der gebürtige Budapester direkt auf den Auftritt vor 160 Millionen Zuschauern vor. Zur Beruhigung seiner Nerven setzt Benjamin dabei regelmäßig auf Meditation – eine Technik, die er bereits als Kind von seiner Mutter lernte. Ob ihn diese innere Ruhe zum nächsten ESC-Triumph führen wird, entscheidet sich in wenigen Tagen in Wien.

Anzeige Anzeige

Imago Sänger Cosmó bei der Medaillenfeier des Olympic Team Austria für Milano Cortina 2026 in Innsbruck, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Doris Maria Schmidauer, Alexander Van der Bellen und Benjamin Gedeon alias Cosmó beim Empfang zum 70. Eurovision Song Contest in Wien

Anzeige Anzeige

cosmomachtmusik Sänger Cosmó im Februar 2026