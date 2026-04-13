Keinen Bock auf Männer: Katja Krasavice will Single bleiben

Katja Krasavice (29) spricht Klartext über ihr neues Leben als Single: Die Rapperin machte auf Instagram deutlich, dass sie mit der klassischen Form von Liebe abgeschlossen hat. "Ich denke, ich werde nie wieder in eine Beziehung gehen", erklärte Katja und betonte, wie sehr sie Gefallen an ihrem aktuellen Beziehungsstatus gefunden hat. Die Musikerin ist seit einigen Wochen getrennt von ihrem langjährigen Partner, der gleichzeitig ihr Manager gewesen sein soll. Im Netz schilderte Katja, dass diese Beziehung sie tief verletzt habe und sie deshalb nun konsequent auf Abstand zu festen Partnerschaften gehen will.

Hintergrund ihrer drastischen Worte sind schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund. Anfang März machte Katja öffentlich, dass dieser sie missbraucht haben soll. Ihren Aussagen nach ist das auch ein Grund dafür, dass sich die Veröffentlichung ihres Albums "Bundeskanzlerin" erneut verzögert. In ihrer Story berichtete sie außerdem von Anfeindungen im Netz: Einige User würden ihr unterstellen, sie habe die Anschuldigungen nur für mehr Aufmerksamkeit erfunden. Katja wies das entschieden zurück und stellte klar, dass sie keinen künstlichen Skandal brauche. Sie könne deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn sie öffentlich machen würde, mit wem sie in letzter Zeit das Bett geteilt hat.

Katja deutete an, dass sie mit einigen weltbekannten Männern im Bett gewesen sei, ganz bewusst aber keine Namen nennen wolle: "Männer exposen mache ich natürlich vom Herzen gern, aber nicht, wenn die weltbekannt sind und mir nichts getan haben und wir einfach eine gute Zeit hatten", sagte sie dem Bericht nach auf Instagram. In Berlin habe sie beispielsweise etwas mit einem sehr berühmten Mann gehabt, den sie als "Superstar" bezeichnete.

Gleichzeitig kündigte Katja an, ihre "Party-Girl-Era" in Berlin vorerst zu beenden, nachdem sie in den vergangenen Wochen immer wieder beim Feiern zu sehen gewesen war. Sie wolle es nun ruhiger angehen lassen – zumindest, solange sie in der Hauptstadt ist. Trotzdem macht die Influencerin deutlich, wie wohl sie sich ohne festen Partner fühlt: "Ich liebe es, Single zu sein", stellt sie klar und fügt hinzu: "Es wird potenziell Männer geben, wo ich denke, der ist toll, aber wozu?" Schon kurz nach der Trennung hatte Katja ihren Fokus stark auf sich selbst und ihre eigene Sexualität gelegt und unter anderem mit einem professionell gedrehten Sextape-Projekt für Schlagzeilen gesorgt. Auch jetzt wirkt es so, als würde die Musikerin ihre Energie vor allem in ihr eigenes Leben, ihre Freundschaften und ihre Karriere stecken – und die Themen Liebe und Beziehung ganz hinten anstellen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katja Krasavice beim Sommerempfang von "Ein Herz für Kinder" in den Wannseeterrassen Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Katja Krasavice bei "Ein Herz für Kinder" in den Wannseeterrassen Berlin, 26. Juni 2025

Anzeige Anzeige

Imago Katja Krasavice beim Bild-Renntag am 1. Mai 2025 in Gelsenkirchen

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin