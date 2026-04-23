"Mission Unknown": Julienco und Palina im absoluten Albtraum

Seit dem 22. April ist die zweite Staffel von "Mission Unknown - The Unexpected" auf Prime Video zu sehen – und die jeweiligen Missionen haben es in sich. Knossi (39) schickte Julian Claßen (33) und seine Partnerin Palina für die neue Episoden-Reihe nach Paris. Dort sollten die beiden Influencer 24 Stunden lang in den Katakomben ausharren – und zwar nicht im öffentlich zugänglichen Touristenbereich, sondern im illegalen, abgesperrten Teil des unterirdischen Tunnellabyrinths. Die Mission: einen bestimmten Ausgang finden. Unterstützt wurden sie dabei von zwei anonymen Helfern aus der Szene, die sich in dem gefährlichen Tunnelsystem auskennen.

Die Katakomben von Paris sind ein riesiges unterirdisches Netz aus ehemaligen Steinbrüchen, in dem die Überreste von rund sechs Millionen Menschen aus überfüllten Pariser Friedhöfen eingelagert wurden. Der nicht öffentlich zugängliche Teil gilt als besonders riskant: enge, unübersichtliche Gänge, Einsturzgefahr und die reale Möglichkeit, sich hoffnungslos zu verirren. Für Julian und Palina war das eine prägende Erfahrung – eigenen Angaben zufolge waren sie während des Drehs "viel auf der Flucht". Palina war sich schon während der Aktion sicher: "Ich weiß schon, meine Mutter wird weinen." Julian ergänzte mit Blick auf seine zwei Kinder: "Wir müssen erst mal sehen, ob wir das den Kindern zeigen können. Es ist für sie ja blöd, uns in so Angstsituationen zu sehen." Nach 24 Stunden zog Palina ein klares Fazit: "Ein Abenteuer zu erleben, war schon immer ein Traum von uns. Aber das hier war ein Albtraum."

Dass Julian überhaupt bei "Mission Unknown" dabei ist, geht auf eine persönliche Bitte zurück. Bei der Bambi-Verleihung 2025 bat er Knossi darum, in einem seiner Formate mitmachen zu dürfen – kurz darauf folgte die Zusage. Julian tritt in der Show gemeinsam mit Palina an, mit der er liiert ist. Aus seiner früheren Beziehung mit Bianca Heinicke (33), besser bekannt als BibisBeautyPalace, hat er zwei Kinder: Sohn Lio und Tochter Emily. In der zweiten Staffel von "Mission Unknown" treten insgesamt fünf Zweierteams aus der Influencer-Welt an, die an verschiedenen Orten rund um den Globus innerhalb von 24 Stunden unterschiedliche Challenges meistern müssen.

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Getty Images Julian Claßen mit seiner Partnerin Palina beim Bambi 2024

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und Palina vor dem Eiffelturm, Januar 2025

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Imago Julian Claßen bei der TKMaxx Eröffnung im Supercandy Pop Up Museum in Köln