"Mission Unknown": Julienco nimmt mit Freundin Palina teil

Die zweite Staffel von "Mission Unknown - The Unexpected" nimmt Formen an – und die Teilnehmerliste kann sich sehen lassen. Wie die Bild jetzt verrät, ist Julian Claßen (32) mit von der Partie. Der Influencer wird dabei nicht allein antreten, sondern gemeinsam mit seiner Freundin Palina bei der Amazon-Prime-Show dabei sein. Neben dem Paar stellen sich insgesamt acht weitere Internetstars dem Abenteuerformat, das von Knossi (39) angeführt wird. Der Entertainer war bereits in der ersten Staffel dabei und kehrt nun als Herausforderer zurück. Die Show startet am 22. April bei Prime Video.

Unter den Teilnehmern befinden sich gleich zwei prominente Ex-Partner: Marc Eggers (39), der einst mit Bill Kaulitz (36) anbandelte, und Julian, der Ex-Mann von YouTube-Millionärin Bianca Heinicke (33). Auch die restlichen Creator haben ordentliche Follower-Zahlen vorzuweisen. Mit dabei sind Fitness-Influencerin Imke Salander, Adrian Vogt, Nadine Breaty (27), Otto Karasch, Max Schradin (47) und Paul Fischer. Die zehn Teilnehmer werden in fünf Zweierteams aufgeteilt, die jeweils eine eigene Mission an einem eigenen Ort irgendwo auf der Welt absolvieren müssen.

Das Konzept unterscheidet sich deutlich von der ersten Staffel. Diesmal gibt es nicht mehr eine gemeinsame Mission für alle Teilnehmer, sondern fünf verschiedene Aufgaben an fünf unterschiedlichen Destinationen rund um den Globus. Was genau die Teams erwartet, bleibt bis zum Start streng geheim. Die Macher versprechen: Es wird gefährlich, es wird extrem. Innerhalb der Zweierteams müssen beide gemeinsam ihre Mission meistern. Bricht einer ab oder gibt auf, darf der andere allein weitermachen und versuchen, die Aufgabe trotzdem zu Ende zu bringen. Nach den fünf Team-Missionen kommt es zu einem großen Finale, in dem alle zehn Creator gemeinsam antreten. Zwei Wochen nach dem Start bei Prime Video erscheinen die Folgen auch auf Knossis YouTube-Kanal.

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und Palina, Influencer

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Instagram / marceggers Marc Eggers, YouTuber

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Imago Knossi, Juni 2025