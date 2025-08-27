"Gefragt – Gejagt" bekommt ab Oktober einen neuen Sendeplatz

Die beliebte ARD-Quizsendung "Gefragt – Gejagt" bekommt ab dem 13. Oktober einen neuen Sendeplatz – doch das ist nicht die einzige Änderung. Statt wie bisher wechselweise mit Wer weiß denn sowas? um 18 Uhr ausgestrahlt zu werden, laufen beide Formate künftig im Doppelpack. Den Auftakt macht Alexander Bommes (49) mit "Gefragt – Gejagt" um 17:10 Uhr, und direkt im Anschluss begrüßt Kai Pflaume (58) die Zuschauer wie gewohnt um 18 Uhr bei "Wer weiß denn sowas?". Dies gab die ARD nun in einer Pressemitteilung bekannt.

Die neue Vorabendstruktur verspricht doppelte Quiz-Unterhaltung und noch mehr Rätselspaß für die Zuschauer. Für das Team von "Gefragt – Gejagt" bedeutet dies, ohne Winterpause direkt in die nächste Staffel überzugehen. Moderator Alexander zeigt sich dennoch begeistert: "Mit dieser Programmierung entsteht eine klassische 'Win-Win'-Situation – mit noch mehr Rätselfreude und Wissensvermittlung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer." Bei "Wer weiß denn sowas?" gibt es ebenfalls eine Veränderung: Teamkapitän Elton (54) hat die Show mit dem Ende der letzten Staffel verlassen, und ein Nachfolger wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Der zweite Teamkapitän, Bernhard Hoëcker (55), bleibt jedoch Teil des Formats.

Kai und Alexander gehören seit Langem zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Quizlandschaft. Während Alexander als Sportmoderator bekannt wurde und seit zehn Jahren erfolgreich durch "Gefragt – Gejagt" führt, feierte Kai seinen großen Durchbruch mit der Moderation von "Nur die Liebe zählt" und begeistert seit über acht Jahren das Publikum mit seinem Charme bei "Wer weiß denn sowas?". Der Wechsel im Teamkapitäns-Duo dürfte daher besonders spannend sein – Elton und Bernhard gehörten ebenso zum Interieur der Sendung und teilten viel Wortwitz und Spiellust miteinander. Welcher neue Partner Bernhard künftig an die Seite gestellt wird, bleibt abzuwarten, doch die Zuschauer können sich schon jetzt auf spannende Abende mit zwei der erfolgreichsten ARD-Quizformate freuen.

ARD/Uwe Ernst ARD-Moderator Alexander Bommes

Getty Images Kai Pflaume, Moderator

ARD Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton bei "Wer weiß denn sowas?"