Neuer Moderator von "Wer weiß denn sowas?" steht wohl fest

Die TV-Sendung Wer weiß denn sowas? sorgt mit einer überraschenden Personalie für Aufsehen: Der beliebte Schauspieler Wotan Wilke Möhring (58) soll den scheidenden Teamkapitän Elton (54) ersetzen, wie nun Bild berichtet. Die Aufzeichnungen der neuen Folgen finden ab Mittwoch in Hamburg statt, der Heimatstadt von Wotan, was seine Organisation deutlich erleichtert. Er wird an der Seite von Moderator Kai Pflaume (58) und dem Teamleader Bernhard Hoëcker (55) in der beliebten ARD-Quizshow auftreten. Spannend bleibt, ob Wotan dauerhaft Teil der Show sein wird. Dies hängt maßgeblich von den Reaktionen des Publikums ab.

Der aus der Krimireihe Tatort bekannte Wotan betrat in der Vergangenheit öfter die Bühne von sogenannten Panelshows, allerdings nie als festes Ensemblemitglied. Der Wechsel in ein dauerhaftes Format stellt daher eine spannende Herausforderung für den Schauspieler dar. Obwohl die ARD offiziell noch keine Bestätigung seiner Verpflichtung gab, verriet ein Insider gegenüber dem Blatt, dass das Publikum einen neuen Teamkapitän erleben könnte, der frischen Wind in die Sendung bringt. Die Vorgängerstaffel mit Elton erreichte mit bis zu 3,3 Millionen Zuschauern Rekordzahlen – ein herausragendes Ergebnis für eine Vorabendsendung.

Elton ist nach zahlreichen Jahren freiwillig von seiner Rolle als Teamkapitän zurückgetreten. Der Moderator reflektierte seine Entscheidung mit gemischten Gefühlen und sprach von einer erfüllenden Zeit. Zehn Staffeln lang prägte er die Quizshow und bedankte sich nachdrücklich beim gesamten Team der Sendung, das ihn auf seinem Weg begleitete. Der Abschied von seinem langjährigen Team macht ihm die Entscheidung nicht leicht, doch er blickt auch voller Vorfreude auf neue Herausforderungen. "Danke für zehn unfassbar coole, schöne und lustige Jahre. Danke an das gesamte Team und ich meine auch das gesamte Team – egal, welcher Job", betonte er auf Instagram.

ARD Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton bei "Wer weiß denn sowas?"

Getty Images Wotan Wilke Möhring bei der "Gletschergrab"-Premiere im März 2023

NDR/Matzen/ARD/UFA SHOW&FACTUAL Kai Pflaume und Elton beim "Wer weiß denn sowas?"-Abschied