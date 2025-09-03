Wotan Wilke Möhring wird "Wer weiß denn sowas?"-Teamkapitän

Wotan Wilke Möhring (58) übernimmt den Posten des Teamkapitäns in der beliebten Quizshow Wer weiß denn sowas? und wird in der kommenden zwölften Staffel an der Seite von Moderator Kai Pflaume (58) und Ratefuchs Bernhard Hoëcker (55) zu sehen sein. Das bestätigt die ARD nun in einer offiziellen Pressemitteilung. Die neue Staffel startet am 13. Oktober 2025 im Ersten, und die Vorfreude auf den ersten Auftritt des Schauspielers in dieser Rolle ist groß. "Wotan ist ein super Typ, der viel Wissen mitbringt, gerne gewinnt und ein großes Herz hat", zeigt sich Moderator Kai begeistert.

Bernhard Hoëcker, der selbst schon lange Teil der Sendung ist, freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler. Er ist gespannt darauf, wie Wotan, der bereits zuvor als Gast in der Show aufgetreten ist, seine besonderen Ermittlungstaktiken als Kapitän anwenden wird. Wotan selbst betrachtet die neue Rolle als Chance, sowohl bei leichten als auch kniffligen Fragen sein Glück zu versuchen: "Von absurd bis unglaublich – ich bin für alle Fragen zu haben. Und wenn ich die Antwort mal nicht weiß, dann wird halt möglichst gut geraten."

Bereits vor der offiziellen Bekanntgabe wurde fleißig spekuliert, dass Wotan als neuer Teamkapitän in die Fußstapfen von Elton (54) treten würde. Für den gebürtigen Hamburger erleichtert die örtliche Nähe zu den Dreharbeiten die organisatorische Planung erheblich. Sein Engagement in der Show könnte auch langfristig anhalten, sollten die Zuschauer positiv auf ihn reagieren. Durch seine charismatische und lebensfrohe Art hat Wotan in der Vergangenheit bereits viele Sympathien gewonnen, und es bleibt spannend, wie er in seiner neuen Rolle als Quiz-Experte das Publikum begeistern wird.

Anzeige Anzeige

ARD / MORRIS MAC MATZEN Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Wotan Wilke Möhring bei "Wer weiß denn sowas?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Wotan Wilke Möhring bei der "Gletschergrab"-Premiere im März 2023

Anzeige Anzeige

ARD Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton bei "Wer weiß denn sowas?"