Michael B. Jordan & Austin Butler in "Miami Vice"-Remake

Michael B. Jordan (39) und Austin Butler (34) werden gemeinsam die Hauptrollen in der Kinoadaption "Miami Vice '85" übernehmen. Das Branchenportal Deadline berichtet, dass Universal Pictures die beiden Schauspieler nun offiziell als Ermittlerduo Ricardo "Rico" Tubbs und James "Sonny" Crockett bestätigt hat. Der Film soll am 6. August 2027 in den US-Kinos anlaufen und den Glamour sowie die Korruption des Miami der mittleren Achtzigerjahre in den Vordergrund stellen. Regie führt Joseph Kosinski, der zuletzt mit "Top Gun: Maverick" einen weltweiten Milliardenerfolg eingefahren hatte. Das Drehbuch stammt von Dan Gilroy (66), der 2015 für seinen Psychothriller "Nightcrawler" eine Oscar-Nominierung erhielt.

Laut Deadline hatte es bereits im vergangenen Herbst erste Berichte gegeben, dass Michael und Austin für das Projekt im Gespräch seien. Der Drehstart war damals frühestens für Herbst 2026 erwartet worden, die Vertragsverhandlungen zogen sich jedoch hin. Erst nachdem das Studio das Budget freigegeben hatte, seien die Verträge beider Stars zügig finalisiert worden, heißt es aus Insiderkreisen. Der Film orientiert sich am Pilotfilm sowie an der ersten Staffel der Originalserie und basiert auf Figuren, die Anthony Yerkovich gemeinsam mit Michael Mann (83) als Executive Producer entwickelt hatte.

Für beide Hauptdarsteller ist "Miami Vice '85" ein weiterer Meilenstein in einer bereits preisgekrönten Karriere. Michael erhielt einen Academy Award für seine Doppelrolle im Horrorfilm "Blood & Sinners". Austin wiederum wurde für seine Darstellung von Elvis Presley im Biopic "Elvis" mit einem Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert und gewann dabei unter anderem einen Golden Globe sowie einen BAFTA. In der Originalserie, die in den 1980er-Jahren Modetrends und filmästhetische Maßstäbe mitgeprägt hatte, spielten Philip Michael Thomas (33) und Don Johnson (76) die Kultfiguren Tubbs und Crockett.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei den 98. Oscars im Dolby Theatre: Michael B. Jordan auf dem roten Teppich

Anzeige Anzeige

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael B. Jordan, Critics' Choice Awards 2026