"Foreign Tongues": Das 25. Album der Rolling Stones kommt

Die Rolling Stones machen ihre Fans erneut neugierig auf neue Musik: Mick Jagger (82), Keith Richards (82) und Ronnie Wood (78) haben jetzt den Titel ihres kommenden Studioalbums verraten. Die 25. Studio-Platte "Foreign Tongues" soll nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur bereits am 10. Juli erscheinen. Auf Instagram präsentierten die Rocklegenden erste Ausschnitte des Covers und ließen dabei auch den Schriftzug des Albumtitels erkennen. Damit melden sich die Musiker nach einer längeren Pause offiziell zurück und steigern die Vorfreude ihrer Fans spürbar.

Schon in den vergangenen Wochen hatten die Stones mit geheimnisvollen Marketingaktionen die Gerüchteküche angeheizt. Immer wieder gab es Hinweise auf neue Musik, bevor die Band kürzlich sogar einen 13-sekündigen Clip mit einem bislang unbetitelten Song-Schnipsel veröffentlichte. Mit der Enthüllung von "Foreign Tongues" folgt nun der nächste Schritt in ihrer Albumkampagne. Ihre letzte Platte "Hackney Diamonds" erschien vor rund zweieinhalb Jahren und markierte damals das erste große Studioalbum der Band seit längerer Zeit. Während die Spannung auf neue Songs wächst, warten viele Fans gespannt darauf, ob rund um den Release noch weitere Ankündigungen folgen.

Erst kürzlich wurde ihre beeindruckende Karriere in einem umfassenden Buch neu aufgearbeitet. In "The Rolling Stones: The Biography" zeichnet Autor Bob Spitz ein detailreiches Porträt der Band und ihrer einzelnen Mitglieder und gewährt dabei auch Einblicke hinter die Kulissen. Dabei werden unter anderem Geschichten aus dem turbulenten Liebesleben von Mick thematisiert. Neben den pikanten Enthüllungen im Buch richtet sich der Blick der Fans nun aber vor allem auf neue Musik mit "Foreign Tongues".

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Getty Images Keith Richards, Ronnie Wood und Mick Jagger, September 2023

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Getty Images The Rolling Stones im Dezember 1963

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Getty Images Die Rolling Stones beim Konzert in Las Vegas