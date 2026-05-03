Nach Fehlgeburt: Julian Claßens Freundin Palina plagt Angst

Influencerin Palina und ihr Partner Julian Claßen (33) erleben gerade eine emotionale Achterbahnfahrt: Das Paar erwartet Nachwuchs, doch die Vorfreude ist von vielen Sorgen begleitet, denn Anfang des Jahres hielt die Schwangerschaft der Mama in spe nicht. Nun ist sie wieder schwanger und hat nach eigenen Angaben fast den vierten Monat erreicht. Auf Instagram öffnet sich die Social-Media-Bekanntheit jetzt ihren Followern und berichtet dort auch von Bangen: "Leider ist die Angst ein durchgehender Begleiter nach so einem Vorfall..."

In ihrer Story beschreibt Palina, wie sehr sie der frühe Verlust Anfang 2026 geprägt hat. Besonders die ersten Wochen der erneuten Schwangerschaft seien für sie extrem belastend gewesen: "Ich hatte jedes Mal Angst, auf die Toilette zu gehen oder bei jedem Ziehen habe ich totale Panik gehabt." Mittlerweile sei die "Mission Unknown"-Teilnehmerin aber etwas mehr zur innerlichen Ruhe gekommen: "Jetzt ist es etwas besser, aber die Angst, dass etwas schiefgehen könnte, geht erst, glaube ich, nach der Geburt weg."

In einem Q&A ging Palina noch auf ein weiteres Thema ein, das bei ihr für extra viele Emotionen sorgte. Ein Fan fragte, wie es trotz ihrer PCOS-Diagnose mit der Schwangerschaft geklappt habe. "Diese Frage bekomme ich gerade im Sekundentakt", schrieb sie. Die werdende Mutter machte klar, wie unerwartet das Ganze für sie kam: "Es war einfach ein Wunder, wirklich. Wir waren selber sehr verwundert." Palina erklärte außerdem, dass sie die Diagnose erst vor wenigen Monaten bekommen habe.

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Instagram / julienco_ Julian Claßen postet ein Bild von Palina im Dezember 2025

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026

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