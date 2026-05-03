Kanye West und Bianca planen ein erneutes Eheversprechen

Kanye West (48) und seine Frau Bianca Censori (31) sollen nun offenbar eine zweite Hochzeitszeremonie planen. Wie das Magazin Mirror berichtet, wollen die beiden angeblich ihre Eheversprechen im berühmten Chateau Marmont am Sunset Boulevard in Hollywood erneuern. Fans wollen das Paar dort bei einem Gespräch belauscht haben. Laut dem Bericht soll einer von Kanyes Freunden vorgeschlagen haben, dass sie im Chateau heiraten sollten, weil es sich anfühle "wie zuhause" – und Bianca soll zugestimmt haben, dass es "magisch" werden solle.

Die Unterhaltung wurde zuerst vom Klatsch-Account DeuxMoi auf Instagram veröffentlicht, das Paar selbst ließ die Spekulationen bislang jedoch unkommentiert. In dem Post wurde zudem gemutmaßt, ob die Gelübdeerneuerung auch mit Berichten über Kanyes Ex-Frau Kim Kardashian (45) und ihren neuen Partner Lewis Hamilton (41) zusammenhängen könnte. Ein Beobachter beschrieb Kanyes Stimmung als "niedergeschlagen", während Freunde ihn aufzumuntern versuchten: "Sie sagten Dinge wie, dass sie bewundern, wie er nicht zurückschlägt, wenn Leute ihn angreifen, egal wie sehr sie ihn verletzen", heißt es laut Mirror weiter.

Das 1929 eröffnete Chateau Marmont gilt bis heute als eine der ikonischsten Adressen Hollywoods und ist seit Jahrzehnten ein beliebter Treffpunkt der Entertainmentbranche. Ausgerechnet dort könnten Kanye und Censori nun ihre Liebe erneut besiegeln. Das Paar hatte bereits 2022 noch vor dem offiziellen Bekanntwerden ihrer Beziehung heimlich geheiratet. Seither reißen Spekulationen über Eheprobleme und eine mögliche Scheidung nicht ab. Ob es nun tatsächlich zu einer Erneuerung ihres Eheversprechens kommt, bleibt jedoch offen.

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Twitter / kanyewest Kanye West und Bianca Censori im April 2025

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Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori im Dezember 2024

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

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