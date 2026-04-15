Polizeieinsatz mit Ex? Iris Katzenberger kontert Gerüchte

Nach ihrer Trennung von Stefan Braun sieht sich Iris Katzenberger (58) nun mit einer Welle wilder Gerüchte konfrontiert, von denen die Reality-TV-Bekanntheit genug hat. In ihrer Instagram-Story macht sie jetzt ihrem Ärger Luft und widerspricht den kursierenden Spekulationen rund um das Liebes-Aus vehement. "Hilfe, es wird extrem absurd in der Gerüchteküche […] Und nein, ich rede immer noch nicht über unsere Trennung, egal wie viele Unterstellungen noch kommen", schreibt die Mutter von Daniela Katzenberger (39). Sämtliche Gerüchte seien laut Iris "erstunken und erlogen".

Besonders ins Visier nimmt sie dabei einige konkrete Behauptungen, die offenbar über sie und ihren Ex kursieren. Mit einer ordentlichen Portion Sarkasmus klärt Iris auf: "Stefan hat übrigens fast immer einen roten Kopf, da er an Bluthochdruck leidet, und nicht, weil ich ihm eins mit der Bratpfanne überhaue!" Und auch ein weiteres Gerücht räumt sie mit einem Augenzwinkern aus dem Weg: "Übrigens ist Stefan letztes Jahr ein Zahn in der Dominikanischen Republik beim Frühstück rausgeflogen. Auch da trage ich keine Schuld und auch nicht meine Bratpfanne." Zudem betonte sie, dass Stefan sein Social-Media-Profil aus eigenen Stücken deaktiviert habe und sie damit nichts zu tun habe. Schließlich dementiert sie noch einen angeblichen Zwischenfall an ihrem Urlaubsort: "Auch gab es weder einen Polizei- noch einen Security-Einsatz auf dem Campingplatz."

Iris und Stefan waren rund zwei Jahre lang ein Paar, bevor sie sich während eines gemeinsamen Urlaubs am Gardasee trennten. Während Iris auf Instagram "unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und von einer Partnerschaft" als Grund für das Beziehungsende nannte, betonte Stefan in einem Statement gegenüber RTL, dass beide nach wie vor die gleiche Vorstellung von Partnerschaft hätten. "Wir beide fühlen uns aktuell vom Gegenüber nicht verstanden. Daher diese einvernehmliche Trennung", beschrieb Stefan.

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Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im Thailand-Urlaub

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IMAGO / BOBO Stefan Braun und Iris Klein, Oktober 2025

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Instagram / stefan.braun.official Stefan Braun im August 2023