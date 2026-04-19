Iris Katzenberger: Liebes-Comeback mit Stefan möglich?

Iris Katzenberger (58) und Stefan Braun haben ihre Trennung bekannt gegeben – doch das Kapitel scheint noch nicht komplett abgeschlossen zu sein. Bei den Reality Awards zeigte sich die Mutter von Daniela Katzenberger (39) auffallend gelöst und posierte auf dem roten Teppich an der Seite von Tochter Jennifer Frankhauser (33). Gegenüber dem Magazin InTouch stellte Iris klar: "Mir geht's sehr gut – trotz der Trennung."

Von einer wirklichen Trennung ist im Alltag der beiden bislang wenig zu spüren. "Wir leben noch zusammen unter einem Dach, wir reden friedlich miteinander", erklärte Iris. Noch am Abend vor dem Event sollen die beiden gemeinsam gegessen haben. Ob aus dem Liebes-Aus wieder ein Liebes-Comeback werden könnte, ließ sie bewusst offen. "Das wissen wir noch nicht", sagte sie auf die Frage nach einer möglichen Versöhnung. Klar sei laut ihr aber: Sollte es eine Chance auf eine Fortsetzung geben, müssten sich auf beiden Seiten wesentliche Dinge verändern.

Privat schlägt Iris nun offenbar einen neuen Kurs ein, was ihre Beziehung zu Stefan betrifft. Die TV-Persönlichkeit kündigte an, dass sie Details zu ihrer Beziehung dieses Mal nicht mehr mit der Öffentlichkeit teilen will. "Dieses Mal haben wir beschlossen, wir halten das privat", erklärte sie im Interview. In der Vergangenheit hatte Iris ihre Höhen und Tiefen häufig mit ihren Followern geteilt und auch frühere Trennungen öffentlich gemacht.

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IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Katzenberger, März 2025

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Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im Thailand-Urlaub

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Instagram / iris_klein_mama_ Realitystars Jennifer Frankhauser, Iris Klein, Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia