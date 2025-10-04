Prinzessin Kate brilliert mit dezentem Outfit beim Militär

Prinzessin Kate (43) hat ihren ersten offiziellen Besuch als Royal Honorary Air Commodore der Royal Air Force Coningsby absolviert. Die Ehefrau von Prinz William (43) erschien am Nachmittag des 2. Oktober 2025 auf der Militärbasis in einem eleganten grauen Anzug mit passendem Pullover und schwarzen Veloursleder-Pumps. Dieses dezente Outfit erwies sich als kluge Wahl, um die Aufmerksamkeit nicht von dem Anlass abzulenken. Obwohl ihre Kleiderwahl in den sozialen Medien für Eleganz und Stil gelobt wurde, entschuldigte sich Kate während des Termins bei kleinen Fans, die sie in zauberhaften Prinzessinnenkleidern empfingen. "Es tut mir leid, dass ich heute mein Kleid nicht angezogen habe. Danke, dass du mich besuchen gekommen bist", sagte sie laut Daily Mail charmant zu einem der Mädchen.

Nicht nur der Reiz des schlichten Blazers des Designers Bella Freud machte ihr Auftreten einzigartig. Auch der persönliche Hintergrund der Prinzessin verlieh dem Besuch Bedeutung: So war ihr Großvater einst RAF-Pilot, was das neue Ehrenamt für sie zu einer Herzensangelegenheit macht. Das Ensemble, das sie bei ihrem Auftritt trug, war für aufmerksame Fans dabei keine völlige Neuheit. Bereits am 11. September zeigte sich Kate in der gleichen Kombination bei einem anderen offiziellen Termin. Das Recycling des Outfits gelang ihr aber stilvoll: mit einem leicht veränderten Styling – sie trug ein anderes Top unter dem Blazer und variierte auch in ihrer Frisur.

Schon im Sommer 2023 wurde die dreifache Mutter von ihrem Schwiegervater König Charles III. (76) zur Inhaberin dieses Ehrenamtes ernannt. Zuvor hatte diese Aufgabe dessen Bruder Prinz Andrew – ihm wurden aber bereits im Jahr 2022 von seiner Queen Elizabeth II. (†96) als Reaktion auf eine Missbrauchsklage gegen ihn alle militärischen Titel entzogen. Aufgrund von Kates gesundheitlichen Problemen hatte sich ein Besuch der Basis verzögert und wurde nun nachgeholt.

Getty Images Prinzessin Kate bei ihrem Besuch der Royal Air Force, Oktober 2025

Getty Images Prinzessin Kate mit ihren kleinen Fans

Getty Images Prinz Andrew im Februar 2024