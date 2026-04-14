"Besonders": Sarah Engels schwärmt von ihrer ESC-Reise

Sarah Engels (33) ist in diesem Jahr Deutschlands Hoffnung beim Eurovision Song Contest. Mit ihrem Song "Fire" will die Sängerin am 17. Mai beim großen Finale in Wien überzeugen. Doch schon in den Wochen davor ist der Terminkalender der Musikerin prall gefüllt. Am vergangenen Wochenende stand sie bei der größten ESC-Party in Amsterdam auf der Bühne – und ließ ihre Fans auf Instagram anschließend an ihrer Begeisterung für diese besondere Zeit teilhaben. "Die ESC-Zeit ist einfach besonders, weil auf einmal ganz Europa zusammenkommt und alle irgendwie dasselbe fühlen", schwärmte sie in ihrer Story.

Sarah beschrieb die vergangenen Wochen als außergewöhnlich. "Es ist mega intensiv, emotional und voller Momente, die man so echt nur einmal erlebt. Ich glaube, das werde ich nie vergessen und es ist auch, nachdem ich fast 15 Jahre jetzt schon im Business bin, etwas sehr Besonderes", erklärte sie ihren Followern weiter. Besonders eng hat sie sich mit zwei Kolleginnen aus der ESC-Künstlerfamilie angefreundet: Antigoni, die für Zypern antritt, und die Bulgarin Darna. Auf eine Fan-Frage nach einer möglichen Zusammenarbeit mit anderen ESC-Teilnehmern antwortete sie, die ganze Gruppe sei "reizend" und sie liebe alle.

Zuletzt hatte Sarah jedoch mit Gegenwind zu kämpfen. Nach der Veröffentlichung eines Instagram-Videos, in dem sie mit südafrikanischen Schulkindern ihren Song "Fire" sang, entbrannte in den sozialen Netzwerken ein heftiger Shitstorm. Der Sängerin wurde unter anderem vorgeworfen, sich als "weiße Retterin" zu inszenieren und die Menschen vor Ort nur für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Auch dass sie die Gesichter der Kinder zeigte, während sie ihre eigenen Kinder immer schütze, sorgte für Kritik. Bei einer ESC-Promo-Show in Amsterdam äußerte sich die Musikerin erstmals ausführlich zu den Vorwürfen: "Ich habe das Video runtergenommen." Sie betonte, die Kritik sehr ernst genommen zu haben, erklärte aber auch: "Ich glaube, dass ganz viele nicht wirklich auf dem Schirm hatten, warum ich überhaupt da war." Sie sei im Rahmen ihrer Stiftung "Starke Mädchen" nach Südafrika gereist und habe dort langjährige lokale Projekte kennengelernt.

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Imago Sarah Engels beim "Kölner Treff" (Folge 767) im WDR Studio BS3 in Köln, 20.03.2026

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Imago Sarah Engels bei der Charity Gala zugunsten der Aidshilfe Köln im Musical Dome

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Imago Sarah Engels bei der Premiere von Moulin Rouge! Das Musical: Sarah Engels im Musical Dome Köln am 13.11.2025