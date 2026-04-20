Geheimnisvoll: Sarah Engels will mit ESC-Look überraschen

Noch keine vier Wochen bis zum großen Auftritt – und bei Sarah Engels (33) laufen die Vorbereitungen für den Eurovision Song Contest auf Hochtouren. Beim Treffen mit Bild auf der Fitnessmesse FIBO in Köln plauderte die Sängerin über ihren geplanten Bühnen-Look und machte dabei schon mal Lust auf mehr. "Das Outfit soll auf jeden Fall sehr auffällig werden. Es wird sehr sexy und es glitzert", verriet Sarah. Der finale Look stehe zwar noch nicht vollständig fest, die erste Idee habe sie aber bereits gesehen. Bis zu ihrem Auftritt am 16. Mai in der Stadthalle Wien will sie ihre Fans mit dem Ergebnis überraschen.

Wer an den Vorentscheid denkt, bekommt eine ungefähre Vorstellung davon, wohin die Reise gehen könnte. Dort trat Sarah in einem knappen, figurbetonten Body in Rot- und Goldtönen auf – mit viel Glitzer, Fransen, langen roten Handschuhen und hohen roten Lederstiefeln. Der neue ESC-Look soll laut ihr in eine ähnliche Richtung gehen, allerdings weiterentwickelt werden. Ob die Farbe Knallrot beibehalten wird, ließ sie offen. Zu viele Details wollte die Musikerin nicht preisgeben: "Es soll ja auch eine Überraschung werden." Gut in Form für den großen Abend ist sie jedenfalls – auf der Messe leitete sie sogar ein Gruppenworkout. Privat setzt Sarah auf Hyrox-Training zweimal pro Woche sowie gezielte Sprinteinheiten. Dabei singt sie in den kurzen Pausen auf dem Laufband sogar ihren Song "Fire" – ganz nach dem Motto: Ausdauer für Stimme und Körper gleichzeitig. Direkt nach der Messe reiste sie weiter zur ESC-Pre-Party nach London, wo sie erstmals die Teilnehmer aus den anderen Ländern traf.

Für Sarah ist diese Zeit ohnehin etwas Besonderes. Mit "Fire" tritt sie als Deutschlands Kandidatin beim diesjährigen ESC an – und der Countdown bis Wien läuft. Auch abseits der Bühnenplanung gehört die Musikerin zu den bekanntesten deutschen Unterhaltungsgesichtern. Die verheiratete Mutter von zwei Kindern wurde einst durch ihre Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt und hat sich seitdem als Sängerin etabliert.

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026

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Imago Sarah Engels bei der Premiere von Moulin Rouge! Das Musical: Sarah Engels im Musical Dome Köln am 13.11.2025

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ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin