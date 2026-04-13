Südafrika-Skandal: Sarah Engels löscht umstrittenes Video

Sarah Engels (33) stand jüngst wegen eines Videos mit südafrikanischen Schulkindern heftig in der Kritik: Bei einem Besuch in dem Land hatte die deutsche ESC-Kandidatin ihren Song "Fire" gemeinsam mit den Kids geübt und die Szene anschließend auf Instagram geteilt. Dazu schrieb sie unter anderem: "Die Kids waren so dankbar für etwas, was für mich total selbstverständlich ist. Das hat mich richtig berührt." Doch anstatt für ihren Einsatz gelobt zu werden, erntete die 33-Jährige einen gewaltigen Shitstorm: Sarah würde die Menschen und die Kulisse vor Ort ausnutzen, um sich als weiße Retterin aufzuspielen, hieß es. Zudem wurde bemängelt, dass sie die Gesichter der Kinder offen zeigte, während sie bei ihren eigenen bekanntlich penibel darauf achte, deren Gesichter im Netz zu zensieren. Jetzt hat sich die Musikerin bei einer ESC-Promo-Show in Amsterdam im Gespräch mit bleistiftrocker.de erstmals ausführlich zu den Vorwürfen geäußert und erklärt: "Ich habe das Video runtergenommen."

Im Interview betonte Sarah, sie habe sich die Kritik zu Herzen genommen, doch seien einige Vorwürfe auch auf ein Missverständnis zurückzuführen: "Ich glaube, dass ganz viele nicht wirklich auf dem Schirm hatten, warum ich überhaupt da war." Die Kölnerin sei im Rahmen ihrer Stiftung "Starke Mädchen" eingeladen worden und habe dort mehrere langjährig bestehende Projekte kennengelernt, "die es seit über Jahrzehnten gibt, die auch lokal dort gefördert werden." Das umstrittene Video sei dabei gar nicht als große Aktion geplant gewesen, sondern spontan entstanden: "Ich liebe es, Menschen kennenzulernen und mit ihnen zu connecten", hob Sarah hervor. Ihren Auftritt in Amsterdam hätte sie wegen des Südafrika-Trips übrigens fast verpasst, weil ihr Flug kurz vor dem Boarding gestrichen wurde – am Ende schaffte sie es aber doch noch rechtzeitig.

Sarah wurde 2011 durch die Castingshow Deutschland sucht den Superstar bekannt, in der sie den zweiten Platz belegte und sich mit starker Stimme sowie großer Bühnenpräsenz profilierte. Es folgten mehrere erfolgreiche Singles und Alben im Pop- und Schlagerbereich, mit denen sie sich dauerhaft im deutschen Musikmarkt etablierte. Parallel entwickelte sie sich zur TV-Persönlichkeit, war in verschiedenen Shows präsent und baute ihre Reichweite in sozialen Medien kontinuierlich aus. Mit wachsender künstlerischer Reife wandelte sie ihr Image von der Castingshow-Entdeckung zur vielseitigen Entertainerin. Am 16. Mai 2026 wird sie Deutschland beim 70. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle vertreten.

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Influencerin

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ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin