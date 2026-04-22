Sarah Engels feiert Mann Julian mit dieser Liebeserklärung

Zum 33. Geburtstag ihres Ehemannes Julian Engels (33) hat Sängerin Sarah Engels (33) jetzt eine herzerwärmende Liebeserklärung gepostet. Begleitet von 20 privaten Fotos – von Urlaubsmomenten am Meer bis hin zu intimen Hochzeitsbildern und Alltagsschnappschüssen – widmete die 33-Jährige ihrem Mann auf Instagram bewegende Worte. "Heute hat die reinste Seele dieser Welt Geburtstag", beginnt sie ihren langen Geburtstagspost an Julian. Die Bilder zeigen das Paar lachend im Park, beim Wandern mit ihrer Tochter Solea (4) und kuschelnd vor einem Sonnenuntergang am Meer.

In ihrem emotionalen Text schwärmt Sarah in höchsten Tönen von ihrem Mann. "Seit sieben Jahren ist er die Farbe in meinem Leben und macht jeden Tag so viel bunter", schreibt sie. Auch als Vater kommt Julian bei ihr bestens an: Sie bezeichnet ihn als "den allerbesten und coolsten Daddy, den man sich nur vorstellen kann." Zu einem Bild, auf dem die beiden in Neoprenanzügen und Klettergurten zu sehen sind, offenbart sie: "Er liebt Action und Adrenalin genauso sehr wie ich." Den krönenden Abschluss bildet ein Hochzeitsfoto, zu dem sie schreibt: "Ich würde immer wieder 'Ja' sagen." Ihre Fans zeigten sich von dem Post tief gerührt. "Wie wundervoll geschrieben, liebe Sarah! Ich freue mich von Herzen, dass ihr zwei einander gefunden habt", kommentierte eine Userin.

Sarah und Julian sind seit Mai 2021 verheiratet. Dabei hat der ehemalige Fußballer, der mit bürgerlichem Namen Büscher hieß, den Nachnamen seiner Frau angenommen. Gemeinsam haben die beiden die vierjährige Tochter Solea. Sarahs Sohn Alessio (10), den sie aus ihrer früheren Beziehung mit Sänger Pietro Lombardi (33) mitbrachte, ist ebenfalls Teil der Familie. Der Zehnjährige ist auf den geteilten Bildern jedoch nicht zu sehen.

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihr Ehemann Julian

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Ehemann Julian und Tochter Solea

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Instagram / sarellax3 Sarah Engels und Julian im Urlaub