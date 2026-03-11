William Shatner (94) muss nach Reitunfall operiert werden

William Shatner (94) muss sich heute wegen eines schweren Reitunfalls unters Messer legen. Der Star Trek-Star zog sich Ende vergangenen Jahres einen komplizierten Bruch der rechten Schulter zu, als er von einem seiner Pferde stürzte. William, der später in diesem Monat 95 Jahre alt wird, sprach bei den Saturn Awards in Burbank über den Vorfall und erklärte, dass er am 11. März zu einer speziellen Schulteroperation ins Krankenhaus müsse. Trotz seiner Verletzung nahm der Hollywood-Star bei der Preisverleihung den Hall of Fame Award für die "Star Trek"-Reihe entgegen. Wie Page Six berichtet, bat er die bei der Preisverleihung anwesenden Medienvertreter für Interviews um einen Stuhl, da er sich "alt, müde und irgendwie angeschlagen" fühle.

Der Schauspieler, der kürzlich ein eigenes Heavy-Metal-Album ankündigte, erklärte unter anderem gegenüber Page Six, dass er auf Pferden reitet, die an sogenannten Equine Skills teilnehmen können – eine Disziplin, bei der auch Sliding Stops gefragt sind, bei denen die Tiere schnell laufen und dann in einem rutschenden Stopp zum Stehen kommen. Diese Übung ging bei William schief. "Das Pferd, das ich besaß, rutschte etwa 15 Zentimeter zur Seite", schilderte William den dramatischen Moment. Obwohl er versuchte, sich mit seiner Erfahrung als Stuntman abzurollen, traf er mit der Schulter auf den Boden. "Ich bin kein junger Stuntman mehr. Ich habe versucht, zu rollen, aber bin mit meiner Schulter auf dem Boden gelandet. Also habe ich mir meine Schulter ruiniert", sagte er. Bei der anstehenden Operation handele es sich um eine "neue Art von Schulteroperation", bei der Ball und Pfanne ausgetauscht werden. "Du kommst zehn Stunden später raus und bist schmerzfrei", erklärte er gegenüber den Journalisten.

Es ist nicht das erste Mal in den vergangenen Monaten, dass William gesundheitliche Probleme hatte. Im September wurde berichtet, dass der Schauspieler einen medizinischen Notfall in seinem Haus in Los Angeles erlitt, der laut dem Portal TMZ mit seinem Blutzucker zusammenhing. "Ich habe über die Stränge geschlagen. Ich danke euch allen für eure Sorge, aber mir geht es vollkommen gut", schrieb William damals auf Twitter. Bei den Saturn Awards, an denen er nun trotz seiner Schmerzen teilnahm, erhielt er stehende Ovationen vom Publikum. Auch James Cameron (71) war bei der Veranstaltung anwesend und gewann mehrere Preise für "Avatar: Fire and Ash". Tom Cruise (63) wurde für seine Rolle in "Mission: Impossible – The Final Reckoning" als bester Schauspieler ausgezeichnet. Er nutzte seine Rede, um Williams Verdienste für das Science-Fiction-Genre hervorzuheben – ein emotionaler Moment, der zeigt, welchen Stellenwert der Kanadier immer noch bei seinen Kollegen genießt.

Anzeige Anzeige

Getty Images William Shatner im April 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images William Shatner, Schauspieler

Anzeige Anzeige

LIONEL URMAN / BESTIMAGE / ActionPress William Shatner im Oktober 2019