Der gebürtige Kanadier William Shatner (90) hat sich weltweit einen großen Namen als Schauspieler gemacht! Vor allem mit seiner Rolle des Captain James T. Kirk in der Serie Star Trek wurde er einem riesengroßen Publikum bekannt. Aber auch abseits des Raumschiffes Enterprise stand er für unzählige Filme und Fernsehserien vor der Kamera. Doch eigentlich wollte William überhaupt nicht als Schauspieler durchstarten – er hatte nämlich einen ganz anderen Traum...

Wie William jetzt im Interview mit Daily Mail erklärte, habe er vielmehr eine Karriere im Musikbusiness starten wollen – und zwar als Schlagersänger. Allerdings habe der heute 90-Jährige damals geglaubt, dass er nicht ausreichend musikalisches Talent besitze. Trotzdem brachte er schon im Jahr 1968 sein erstes Album mit dem Titel "The Transformed Man" auf den Markt: Auf der Platte befindet sich vor allem Sprechgesang.

Jetzt wurde William allerdings von der Star-Songwriterin Diane Warren (65) – die unter anderem Chers (75) Hit "If I Could Turn Back Time" geschrieben hat – für einen neuen Song angefragt: Gemeinsam arbeiteten sie an dem Track "Somehow You Do". "Ich hatte das Gefühl, dass es gut passt", erklärte Diane ihren Wunsch, mit William zusammenzuarbeiten.

Anzeige

mptvimages.com / MEGA Leonard Nimoy und William Shatner im "Star Trek"-Film 1979

Anzeige

Actionpress / Sipa Press William Shatner, Schauspieler

Anzeige

Actionpress / ZUMA Wire / Zuma Press William Shatner, Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de