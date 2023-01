William Shatner ist wieder mit Ex-Frau Elizabeth zusammen

William Shatner (91) kann wohl nicht ohne Elizabeth Martin. Ende 2019 wurde bekannt, dass der Star Trek-Darsteller die Scheidung von Elizabeth nach 18 gemeinsamen Ehejahren eingereicht hat. Das war für den Schauspieler bereits die vierte Ehe, die in die Brüche gegangen ist. Nun wirkt es allerdings so, als ob die vergangene Trennung keine gute Entscheidung war: William ist wieder mit Elizabeth zusammen!

Zu den Living Legends of Aviation Awards in Beverly Hills erschien der 91-Jährige Arm in Arm mit seiner Verflossenen. Für diesen Anlass wählte der "Star Trek"-Star einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd sowie eine Krawatte in Flieder. An seiner Seite strahlte Elizabeth in einem schwarzen, trägerlosem Kleid und einer großen Statement-Kette mit passenden Ohrringen. "Meine Frau – sie ist die Lebensfreude, sie bringt die Würze", erklärte der gebürtige Kanadier am roten Teppich im Mirror-Interview.

War es etwa schon absehbar, dass William und Elizabeth wieder zusammenkommen? Schließlich war die Blondine an der Feier vom 90. Geburtstag anwesend gewesen. Schon damals hatten Aufnahmen gezeigt, dass sich die beiden trotz ihrer Scheidung noch immer gut verstanden hatten.

Getty Images William Shatner im Juni 2022

Getty Images Elizabeth und William Shatner im September 2017

Getty Images Elizabeth Martin und William Shatner im November 2011

