Jonah Hills Party-Horror: Rihannas Gras sorgte für Fauxpas

Jonah Hill (42) erinnerte sich nun an eine Geburtstagsnacht, die er wohl nie vergessen wird: Nach dem Dreh der Komödie "Das ist das Ende" traf der Schauspieler Rihanna (38) in einer Bar, wie er jetzt dem W Magazine verriet, auf dessen aktuellem Cover die Sängerin gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter Rocki zu sehen ist. Es war sein Geburtstag, Rihanna hatte einen Joint dabei – und zeigte sich großzügig. Sie reichte ihn an Jonah und seine Freunde weiter. Was als entspannter Abend begann, endete für eine seiner Begleiterinnen jedoch in einem peinlichen Fauxpas.

"Sie hatte einen Joint und war großzügig genug, ihn mit meinen Freunden zu teilen, und eine meiner Freundinnen war so stoned, dass sie sich in die Hose gemacht hat", erklärte Jonah und nannte diese verrückte Szene seine "Lieblingserinnerung" an Rihanna. Er beschrieb, wie spontan das Wiedersehen nach dem gemeinsamen Dreh war und wie locker die Musikerin mit seiner Clique umging. Anschließend legte er noch nach und schwärmte scherzhaft von der Wirkung ihres Grases: "Rihanna hat dieses Gras, das deine Freunde sich in die Hose machen lässt."

Rihanna und Jonah standen gemeinsam für die Horrorkomödie "Das ist das Ende" vor der Kamera, die 2013 in die Kinos kam. In dem Film spielte die Sängerin eine fiktionalisierte Version ihrer selbst. Auch Michael Cera (37) war Teil des prominenten Ensembles – und machte ebenfalls eine ungewöhnliche Erfahrung mit Rihanna am Set. Er verriet 2023 in einem GQ-Interview, dass sie ihn für eine Szene tatsächlich hart geohrfeigt habe: "Sie hat mich wirklich wegfliegen lassen, und es war großartig."

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Jonah Hill und Rihanna

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ActionPress Rihanna in Santa Monica, Februar 2026

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Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images Michael Cera, Mai 2025