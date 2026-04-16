Dreharbeiten zu "Wolf of Wall Street" waren "chaotisch"

Rund zwölf Jahre nach dem Kinostart von "The Wolf of Wall Street" blicken Jonah Hill (42) und Regisseur Martin Scorsese (83) gemeinsam auf die turbulenten Dreharbeiten zum gefeierten Film zurück. In einem Interview mit dem Magazin "Interview" sprachen die beiden offen über die teils chaotischen Bedingungen am Set – darunter eine besonders denkwürdige Szene, die im ehemaligen Haus von Jordan Belfort (63) gedreht wurde, der im Film von Leonardo DiCaprio (51) gespielt wird. An Ort und Stelle mussten das ganze Filmteam, Kameras und Stars unter erheblichem Zeitdruck arbeiten.

Der Grund für die Hektik: Der heutige Besitzer des Hauses wollte seinen Wohnraum dringend zurückhaben. Jonah erinnerte sich an die Situation mit einem Schmunzeln: "Der Typ, dem Jordan Belforts Haus gehört, wollte uns unbedingt rauskriegen. Er sagt: 'Leute, ich muss zurück in mein Büro. Vor zehn Minuten habt ihr gesagt, ihr seid raus.' Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese drehen eine Szene in deinem Büro. Eine Frau hat Geldscheine an ihre Brust geklebt. Was hast du zu tun, das cooler ist als das?" Scorsese seinerseits schilderte die logistische Herausforderung so: "Und ich sage: 'Wie zum Teufel soll ich sie hier rauskriegen? Sie hat Geld überall drangeklebt.'" Jonah ergänzte: "Der Typ zeigt auf seine Uhr: 'Haut ab, Marty.'" Abseits des Drehortes erinnerte sich Jonah auch an eine weitere ungewöhnliche Szene, in der Jon Bernthal (49) ihn schlug – ein Moment, der laut dem Schauspieler gemeinsam von allen Beteiligten besprochen und abgesegnet worden war.

"The Wolf of Wall Street" basiert auf den Memoiren des echten Börsenmaklers Jordan Belfort, der in dem Buch seinen kometenhaften Aufstieg und tiefen Fall schildert – er saß am Ende 22 Monate im Gefängnis. Der Film brachte Jonah eine Oscarnominierung als bester Nebendarsteller ein, seine zweite nach der Nominierung für "Moneyball" aus dem Jahr 2011. Martin wurde für das Werk ebenfalls für den Oscar als bester Regisseur nominiert – es war seine zehnte Nominierung in dieser Kategorie. Seinen bislang einzigen Sieg in dieser Kategorie holte er 2006 für "Departed – Unter Feinden".

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Jonah Hill im Februar 2019 in Berlin, Rechts: Martin Scorsese im Juni 2025

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Getty Images Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio 2023 auf der CinemaCon in Las Vegas

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026