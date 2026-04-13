"Outcome": Um diese Themen geht es in Jonah Hills Komödie

Jonah Hill (42) hat sich bei seiner neuen Komödie "Outcome" mit einem tiefgründigen Thema auseinandergesetzt. Der Schauspieler, der bei dem Film auch als Regisseur fungiert, verriet nun gegenüber People, dass er darin "die Einsamkeit des Lebens" erforschen wollte. Beim Premierenevent am 6. April in New York City erklärte der 42-Jährige gemeinsam mit seinen Co-Stars Keanu Reeves (61), Cameron Diaz (53) und Matt Bomer (48), dass der Film "wirklich eine Metapher für soziale Medien" sei. In "Outcome" verkörpert Keanu einen Hollywood-Star namens Reef Hawk, der Opfer eines Erpressungsversuchs wird und sich große Sorgen darüber macht, dass negative Geschichten über ihn im Internet auftauchen könnten. Jonah selbst spielt in der Komödie Reefs Anwalt Ira.

Die Handlung des Films dreht sich darum, wie Reef gemeinsam mit seinem Anwalt und seinen engsten Freunden aus Kindertagen, die von Cameron und Matt gespielt werden, versucht herauszufinden, wer aus seiner Vergangenheit einen Groll gegen ihn hegen könnte. Dabei thematisiert Jonah ein gesellschaftliches Problem, das ihm sehr am Herzen liegt. "Im Grunde sind wir alle schuldig, dass wir nach Bestätigung von Menschen suchen, die wir nicht kennen, anstatt die meiste Zeit und Mühe mit den Menschen zu verbringen, die zu uns stehen und die wir wirklich lieben", erklärte der Regisseur bei einem Gruppeninterview mit seinen Kollegen. Matt kommentierte das Thema des Films mit den Worten: "Es hat mich dankbar gemacht, dass ich Freunde und Familie habe, die mich auf meine Fehler aufmerksam machen."

Die Inspiration für "Outcome" kam Jonah durch seine eigenen Beobachtungen. Gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press verriet er auf dem roten Teppich, dass er das Verhalten seiner Neffen in den sozialen Medien kommentieren wollte – und es mit der Paranoia verglich, die er selbst als berühmte Person erlebt hat. "Ein 14-Jähriger ist besorgter über die öffentliche Wahrnehmung von Menschen, die er nicht einmal kennt oder die in seiner entfernten Umgebung sind, als über die Menschen, mit denen er seine Stunden verbringt. Sie laufen herum und schauen auf ihre Telefone und warten auf Likes oder Kommentare", beschrieb er das Problem. Bei der Wahl seiner Hauptfigur habe er sich dann gefragt, wen man am wenigsten in Schwierigkeiten sehen möchte, weil die Person so beliebt ist – und Keanu sei ihm als Erster eingefallen. "Outcome" ist Jonahs erste Regiearbeit seit seiner Dokumentation "Stutz" aus dem Jahr 2022 und startet am 10. April bei Apple TV.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonah Hill, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Keanu Reeves, Matt Bomer, Cameron Diaz und Jonah Hill bei der Weltpremiere von Apples "Outcome" im AMC Lincoln Square Theater, New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Keanu Reeves, Jonah Hill, Cameron Diaz und Matt Bomer beim Apple TV Press Day in Santa Monica

Anzeige