Antisemitismus: Jonah Hill parodiert Kanye in neuem Film

Jonah Hill (42) teilt in seinem neuen Film ordentlich gegen Kanye West (48) aus. In der TV-Produktion "Outcome", die jetzt auf Apple TV+ verfügbar ist, lässt der Schauspieler und Regisseur eine Figur einen knallharten Satz über Antisemitismus sagen – und direkt danach zoomt die Kamera auf ein großes Porträt von Ye an der Konferenzraum-Wand. In der besagten Szene geht es um ein Krisenmeeting für den Hollywoodstar Reef Hawk (gespielt von Keanu Reeves, 61), der sich auf mögliche Skandale vorbereiten muss. Bei dem Treffen sind PR-Berater anwesend, die Reef bei Fällen sexuellen Fehlverhaltens oder bei Rassismus-Vorwürfen beraten. Plötzlich kommt die Frage auf, warum niemand vom Antisemitismus-Komitee erschienen ist – der Auftakt zu dem bissigen Gag auf Kosten des Rappers.

Im Film antwortet die PR-Expertin Hazel (Annie Hamilton) darauf, dass man die Lage analysiert habe und Judenhass einer Karriere nicht schade, sondern sogar helfe. Direkt im Anschluss blendet "Outcome" ein Großfoto von Ye ein und setzt damit die Pointe. Später sind an den Wänden der Krisenagentur auch Aufnahmen anderer prominenter Problemfälle wie Bill (79) und Hillary Clinton (78), Kim Kardashian (45) und Kevin Spacey (66) zu sehen, doch das Bild des Musikers wird besonders hervorgehoben. In der "The Zane Lowe Show" erklärte Jonah, dass er die Szene ganz bewusst überspitzt angelegt habe. Er habe damit auf die reale Situation anspielen wollen, dass Ye trotz seiner umstrittenen Äußerungen noch immer gewaltige Stadien füllen könne. "Es zeigt, dass die Kultur einfach verrückt ist und es immer war und immer sein wird, und das Lustige ist, dass du eine judenfeindliche Tournee veranstalten kannst und dann das SoFi Stadium ausverkaufst", sagte er.

Hintergrund des Seitenhiebs ist der lange Antisemitismus-Skandal rund um Kanye West. Der Rapper hatte in den vergangenen Jahren mehrfach mit judenfeindlichen Aussagen für Empörung gesorgt, unter anderem mit einem Drohpost, in dem er jüdischen Menschen Gewalt androhte, sowie mit Lob für Adolf Hitler und der Verbreitung von Verschwörungserzählungen. Die Folgen waren drastisch: Große Marken beendeten ihre Zusammenarbeit, Social-Media-Plattformen sperrten seine Accounts, und aus Großbritannien kam sogar ein offizielles Einreiseverbot, das auch einen geplanten Festivalauftritt platzen ließ. Ye veröffentlichte seither mehrere Entschuldigungen, unter anderem in einer Zeitungsanzeige und in Social-Media-Posts, und schrieb dabei auch auf Hebräisch. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam seine Botschaft zu "21 Jump Street", in der er erklärte, der Film mit Jonah habe ihm geholfen, wieder Sympathie für jüdische Menschen zu empfinden. Jonah betonte zwar, dass er persönlich keinen offenen Streit mit Ye führe. Der Komiker verarbeitet die Geschichte aber sichtbar auf seine Art – auf der Leinwand und mit viel schwarzem Humor.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Imago Collage: Jonah Hill und Kanye West

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonah Hill, US-amerikanischer Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris