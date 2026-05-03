So stellt sich Katarina Witt den richtigen Mann vor

Katarina Witt (60) macht im Gespräch mit Bunte deutlich, dass sie einen Partner sucht, der Verantwortung übernimmt. Sie beschreibt ein Rollenverständnis, das weder altmodisch noch beliebig ist, sondern auf gegenseitigem Respekt basiert. Besonders irritieren sie Situationen, in denen Männer Unsicherheit zeigen oder sich zurücklehnen, statt Initiative zu ergreifen. "Ich brauche keinen Mann, der auf Socken seinen Namen tanzt. Ich will einen Mann, keine Memme." Für die Eiskunstlauflegende bedeutet Partnerschaft, dass beide Seiten ihre Stärken einbringen. Gleichzeitig erwartet sie, dass ein Mann praktische Aufgaben nicht scheut – "Der sollte vielleicht auch mal eine Glühbirne einschrauben können."

Im Interview spricht Katarina auch darüber, was Glück in ihrem Leben bedeutet. Einen Dauerzustand völliger Zufriedenheit halte sie für unrealistisch, erklärt sie. Viel wichtiger sei für sie, sich Glück durch Fleiß und Disziplin zu erarbeiten. "Ich glaube, viel Glück hat man auch, wenn man erkennt, was einen glücklich macht. Meine Mama feiert dieses Jahr ihren 90. Geburtstag, und mich macht glücklich, dass sie noch so gesund ist und die ganze Familie zusammenkommt", so die Olympiasiegerin. Als Glücksbotschafterin der Postcode Lotterie beobachtet sie zudem gesellschaftliche Entwicklungen ganz genau – besonders im Umgang zwischen Männern und Frauen. Dabei verrät sie, dass sie sich manchmal wundert, wenn sie jungen Männern die Tür aufhält und diese einfach vorbeigehen, ohne zu reagieren.

Katarinas Liebesleben war über Jahrzehnte hinweg öffentlich präsent, auch wenn sie selbst stets versucht hat, Privates zu schützen. In den 1990er-Jahren war sie unter anderem mit Richard Dean Anderson (76), dem Star aus "MacGyver", liiert. Später folgte eine Beziehung mit Rolf Brendel, dem früheren Schlagzeuger der Band Nena. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt ihre Verbindung mit Danny Huston, der ihr sogar einen Heiratsantrag machte – eine Entscheidung, die beide kurz darauf wieder zurücknahmen. Heute sucht sie einen Mann, der ihre Eigenständigkeit respektiert, ohne sich davon bedroht zu fühlen. Ihre Aussagen zeigen, dass sie klare Grenzen zieht, aber gleichzeitig offen für eine Partnerschaft ist. Eins ist für sie sicher: "Wichtig finde ich, sich gegenseitig so zu lassen, wie man ist."

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Getty Images Katarina Witt, Eiskunstläuferin

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Getty Images Katarina Witt bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft 1994 in Uniondale, New York

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Imago Eiskunstlaufikone Katarina Witt im Februar 2025 in Dresden