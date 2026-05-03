Bill Kaulitz: Dieses ungewöhnliche Hobby reizt ihn

Bill Kaulitz (36) hat ein ganz besonderes Hobby für sich entdeckt – zumindest in der Theorie. Der Tokio Hotel-Sänger möchte sich als Busch verkleiden und damit ahnungslose Menschen in Einkaufszentren erschrecken. Von dieser Idee schwärmte er jetzt in einer aktuellen Folge des gemeinsamen Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", den er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) betreibt. Auf die skurrile Idee gebracht hätten ihn Videos auf sozialen Netzwerken. "Ich glaube, ich bestelle mir so ein Kostüm einfach", kündigte er gegenüber seinem Bruder an.

Tom konnte Bill für das Vorhaben allerdings nur bedingt begeistern. Filmen würde er dabei zwar, doch mitmachen käme für ihn nicht infrage – schlicht aus Zeitmangel, wie er im Podcast erklärte. Dass das Hobby nicht ganz ungefährlich ist, hat der Sänger bereits bedacht: "Manche regen sich richtig auf. Ich brauche dann Security-Kräfte", sagte er. "Manche kriegen richtig einen auf den Deckel, weil die Erschreckten aus Reflex zuhauen." Abhalten lässt er sich davon trotzdem nicht: "Ich liebe Leute erschrecken. Ich pinkel mir in die Hose." Neben dem Busch-Auftritt träumt Bill außerdem vom Malen mit Ölfarbe – und hat dabei sogar schon eine Ausstellung im Sinn. "Vielleicht ist das auch beides ein Hobby. Ich mache so am frühen Nachmittag als Busch und später gehe ich ein bisschen malen", erklärte er.

Die Zwillinge zeigen in ihrem Podcast regelmäßig ihre vertraute Dynamik. Tom setzt privat aufs Motorradfahren, während der Sänger lieber in Verkleidungen schlüpft oder mit dem Pinsel experimentiert. In den Gesprächen aus Hollywood tauschen die Brüder persönliche Anekdoten aus, fordern sich spielerisch heraus und testen Grenzen aus, ohne den anderen zu übergehen. Gerade solche Ideen entstehen dabei oft spontan am Mikrofon und werden von den beiden direkt weitergesponnen. So verbindet das Duo Humor, Alltag und Geschwister-Bonding – ganz unabhängig davon, wie viel Zeit der Terminkalender gerade zulässt.

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Getty Images Bill Kaulitz bei der Paris Fashion Week 2026

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz vor seinem Haus in L.A., Februar 2026

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