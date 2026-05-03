Donald Trump findet: König Charles ist "ein toller Kerl"

Piers Morgan (61) hat laut Hello! private Textnachrichten mit US-Präsident Donald Trump (79) auf Social Media geteilt – und damit enthüllt, was dieser wirklich über den Staatsbesuch von König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) denkt. Demnach ist Donald von dem viertägigen Besuch des britischen Königspaares regelrecht begeistert. In dem Chat bezeichnete der Präsident Charles als "einen tollen Kerl" und das Staatsbankett als "einen wunderbaren Abend, sehr besonders". Piers fasste seine Einschätzung auf Social Media zusammen: "Ich texte gerade mit Präsident Trump, und er ist begeistert vom Königsbesuch."

Der Moderator und Journalist ergänzte, dass Charles und Camilla mit ihrem Besuch die sogenannte "besondere Beziehung" zwischen Großbritannien und den USA aus seiner Sicht geradezu im Alleingang repariert hätten. Donald selbst hatte sich auch öffentlich lobend über das Königspaar geäußert: Als Charles und Camilla abreisten, nannte der Präsident Charles "den größten König" und bezeichnete beide als "wirklich großartige Menschen". Der viertägige Staatsbesuch bleibt unter anderem wegen Charles' historischer Rede vor dem US-Kongress in Erinnerung, bei der er sich unter anderem zur Unterstützung der Ukraine und zur Bedeutung der NATO bekannte, sowie wegen Besuchen in New York und Virginia.

Piers und Donald kennen sich bereits seit 18 Jahren – der Moderator gewann 2008 die Sendung "Celebrity Apprentice" und lernte ihn dabei kennen. Seitdem pflegen die beiden laut Piers einen engen Kontakt und stünden regelmäßig in Verbindung, obwohl es zwischenzeitlich auch Reibungen gab. So sorgten unterschiedliche Ansichten zur COVID-19-Pandemie und zum Sturm auf das US-Kapitol für Spannungen zwischen den beiden.

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Getty Images König Charles III. und US-Präsident Donald Trump, Abschiedszeremonie im Weißen Haus im April 2026

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Getty Images Piers Morgan im September 2023

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