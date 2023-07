Bye Antonio! Melanie Griffith hat Liebestattoo covern lassen

Melanie Griffith (65) schließt endgültig mit ihrem Ex ab! Die Schauspielerin hatte 1996 ihren Kollegen Antonio Banderas (62) geheiratet. Während ihrer Ehe bekamen die zwei eine gemeinsame Tochter – doch die Beziehung ging 2014 schließlich in die Brüche. Lange trug die Blondine anschließend aber noch ein Andenken an ihren Ex unter der Haut: ein Liebestattoo mit Antonios Namen. Das ließ sie aber entfernen – und jetzt ziert Melanies Arm ein neues Kunstwerk!

Aktuelle Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen die 65-Jährige am Montag in Los Angeles. In einem schulterfreien Top spazierte die "Lolita"-Darstellerin durch die Stadt – und gab dabei den Blick frei auf ihre frisch tätowierte Schulter! Auf dieser sind nun die Namen ihrer Kinder zu lesen: Ineinander verflochten stehen dort Dakota Johnson (33), Stella Banderas (26), Alexander Bauer (37) und Jesse Johnsons Namen. Letzterer ist ihr Stiefsohn.

Dass Melanie den Namen ihres Verflossenen nicht mehr auf dem Arm trägt, heißt aber nicht, dass dicke Luft bei den beiden herrscht. Im Gegenteil – vor einigen Jahren hatte der "Die Maske des Zorro"-Star noch betont, wie nah er seiner Ex steht. "Auch, wenn wir geschieden sind, ist sie immer noch ein Teil meiner Familie!", hatte er versichert.

Getty Images Antonio Banderas und Melanie Griffith 2011 in Miami

Getty Images Dakota Johnson, Tippi Hedren, Melanie Griffith und Stella Banderas

Getty Images Melanie Griffith 2019

