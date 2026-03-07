70. Geburtstag: Bryan Cranston nimmt Abschied von der Bühne

Bryan Cranston (70) nutzt seinen Ehrentag für einen großen Schritt. Der Hollywoodstar, der derzeit in einer Inszenierung von Arthur Millers Stück "All My Sons" im Londoner Wyndham's Theatre zu sehen ist, wird sich nach der letzten Vorstellung am 7. März von der Schauspielerei verabschieden – und das aus einem besonderen Grund: An genau diesem Abend feiert er seinen 70. Geburtstag. Nach diesem Meilenstein plant der Schauspieler, mindestens zwölf Monate lang auf die Pausetaste zu drücken und sich eine Auszeit vom Drehen zu nehmen. Wie er auf Reddit bekanntgab, möchte er diese Zeit nutzen, um seine Ehe mit Robin Dearden wieder "ins Gleichgewicht" zu bringen, damit seine Frau nicht länger nur die Begleiterin seines Promi-Lebens ist.

Um diesen Neuanfang zu verwirklichen, haben Bryan und Robin bereits konkrete Pläne geschmiedet: Das Paar wird in ein malerisches französisches Dorf ziehen, wo sie gemeinsam kochen, einen Garten pflegen, die Landessprache erlernen und Wein mit neuen Freunden teilen wollen. Doch damit nicht genug – im Rahmen dieses "Neustarts" wird der Breaking Bad-Liebling auch seine Produktionsfirma Moonshot Entertainment schließen und seine Anteile an der Mezcal-Marke Dos Hombres verkaufen. Die Inszenierung von "All My Sons" wird ab April 2026 auch in Kinos über NT Live übertragen, sodass Fans weltweit die Gelegenheit haben werden, seine letzte Bühnenperformance vor der Pause zu erleben.

Die Nachricht über Bryans geplante Auszeit löste bei den Fans gemischte Gefühle aus. Während viele zugaben, dass sie traurig darüber sind, ihn vorübergehend nicht mehr auf der Leinwand sehen zu können, lobten zahlreiche Unterstützer seine Entscheidung, Ruhe und Zeit mit seiner Frau zu priorisieren. "Gut so. Man muss Gesundheit und Leben genießen, solange man sie hat", schrieb ein Fan auf Reddit. Ein anderer berichtete, sein bester Freund habe Bryan kürzlich getroffen und er sei "der normalste Typ überhaupt" gewesen, "mit dieser freundlichen Papa-Ausstrahlung". Der Emmy-Gewinner und Robin, die seit vielen Jahren verheiratet sind und eine gemeinsame Tochter haben, werden nach der letzten Theatervorstellung also ein neues Kapitel in Frankreich aufschlagen.

Anzeige Anzeige

Imago Bryan Cranston, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Bryan Cranston und seine Frau Robin Dearden, Juni 2023

Anzeige Anzeige

Imago Bryan Cranston, März 2025