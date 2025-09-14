Deshalb hat Bryan Cranston seinen eigenen Emmy-Sieg verpasst

Bryan Cranston (69) wurde bei den Creative Arts Emmys als bester Gastdarsteller in einer Comedy-Serie ausgezeichnet. Der preisgekrönte Schauspieler erhielt die Trophäe für seine Rolle als Griffin Mill in der Show "The Studio". Doch anstatt persönlich bei der Verleihung anwesend zu sein, befand sich Bryan auf einer Hochzeit in Minnesota, wie er später in der "Jimmy Kimmel Live!"-Show verriet. Dort überbrachte ausgerechnet die Mutter der Braut die frohe Nachricht, die Bryan zunächst mit einem humorvollen Missverständnis quittierte. "Ich dachte erst, sie meinte, ich hätte beim Essen die größte Portion genommen", scherzte der Schauspieler.

In der Talkshow von Jimmy Kimmel (57) durfte Bryan dann nachträglich die Preisverleihung erleben. Jimmy kündigte den Gewinner erneut an, während Bryan als Zuschauer in der Menge saß und auf die Bühne gerufen wurde. "Das ist wie das echte Ding", freute sich der Schauspieler, als ihm die Preisstatue überreicht wurde. Doch als er zu einer Dankesrede ansetzen wollte, wurde er humorvoll von eingespielter Musik unterbrochen. Sein siebter Emmy ist ein weiterer Beweis für Bryans außergewöhnliches Talent. Bei dieser Preisverleihung setzte er sich in einer beeindruckenden Konkurrenz, darunter Martin Scorsese (82) und Jon Bernthal (48), durch.

Bryan Cranston ist vor allem durch seine ikonische Rolle in Breaking Bad bekannt, für die er bereits sechs seiner Emmys gewonnen hat. Abseits seines Erfolgs gab er in der Show von Jimmy auch Anekdoten zu den Dreharbeiten von "The Studio" preis. Besonders amüsant war die Geschichte über seinen Versuch, für seine Rolle den Konsum von Psychedelika zu simulieren. Unterstützung erhielt er dabei von Kollegen wie Seth Rogen (43). Bevor Bryan gemeinsam mit Co-Stars wie Catherine O'Hara tatsächlich Microdosing ausprobierte, versicherte er sich ausführlich, wie man damit umgeht – schließlich wollte er lediglich schauspielern und nicht experimentell forschen.

IMAGO / imageSPACE Bryan Cranston, Schauspieler

Getty Images Bryan Cranston, Schauspieler

ActionPress Bryan Cranston und Aaron Paul in "Breaking Bad"