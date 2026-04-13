Bryan Cranston hat in "Malcolm in the Middle" Nacktszene

Bryan Cranston (70) zeigt im kommenden "Malcolm In The Middle"-Reboot auf Disney+ deutlich mehr Haut als erwartet. Während seines Auftritts in der Sendung "Today With Jenna & Sheinelle" enthüllte der 70-jährige Schauspieler, dass er sich in der vierteiligen Neuauflage komplett auszieht. In einer Vorschau aus der Show ist zu sehen, wie Bryan vollständig nackt im Wohnzimmer steht, während ihm der Rücken rasiert wird. Moderatorin Sheinelle Jones schnappte hörbar nach Luft, als der Clip gezeigt wurde. "Wenn noch jemand verschlafen ist heute Morgen, das wird ihn aufwecken", scherzte Bryan daraufhin. Co-Moderatorin Jenna Bush Hager fügte hinzu: "Wow, wir haben noch nie mit einem so guten Clip begonnen."

Der Schauspieler klärte während der Sendung auch auf, dass die Rückenhaare im Clip nicht seine eigenen seien. "Ich bin nicht übermäßig behaart, also mussten wir jemanden engagieren, der es ist", erklärte er. Als Sheinelle anmerkte, dass Bryan im Laufe seiner Karriere bereits viele Szenen in Unterwäsche gedreht habe, ergänzte der "Breaking Bad"-Star: "Und nackt. Ich bin oft nackt. Ich hatte einen schrecklichen Agenten, der eine Nacktklausel falsch interpretiert hat. Er dachte, ich wollte nackt sein, also hat er darauf bestanden." Bryan hatte sich selbst für das Reboot eingesetzt und musste den Schöpfer der Serie, Linwood Boomer, über ein Jahr lang überzeugen, bis dieser schließlich zustimmte. Neben Bryan sind auch Frankie Muniz (40), Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield (40) und Emy Coligado wieder mit dabei.

Bryan hatte nach seiner Zeit bei "Malcolm In The Middle" viele zwielichtige und gefährliche Charaktere gespielt und wollte daher wieder in die Rolle des liebevollen Familienvaters schlüpfen. "Ich dachte, es wäre schön, wieder in die Schuhe des süßen, unschuldigen, verletzlichen Typen zu schlüpfen. Er ist ein liebenswerter Kerl, und ich liebe es, ihn zu spielen", verriet er bei Today. Die Originalserie lief sieben Jahre lang, von 2000 bis 2006. Frankie Muniz, der die Titelrolle spielt, erzählte im November 2025, dass die Dreharbeiten zu den besten Zeiten seines Lebens gehörten. "Es war seltsam, wie schnell es zurückkam. Ich war so unglaublich natürlich und komfortabel dabei, Malcolm zu sein", sagte der Schauspieler.

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Imago Bryan Cranston, Schauspieler

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Imago Bryan Cranston, März 2025

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Getty Images Cast und Gäste bei der Hulu-Premiere von "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair" in New York