Christian Wolf sicher: Ex Antonia will seine Liebe zerstören

Christian Wolf (30) ist überzeugt, dass seine Exfreundin Antonia Elena versucht, seine Beziehung mit Romina Palm zu sabotieren. Der Unternehmer meldete sich jetzt in seiner Instagram-Story zu Wort – und das mit einem "gespaltenen Herzen", wie er selbst schreibt. Auslöser war ein Video der Influencerin Zana, bekannt als pineazz, in dem diese zunächst Antonias Video aufgriff, in dem sich diese von Christian Wolfs Shitstorm-Aussage distanzierte. Auch wird Antonia von ihr dafür kritisiert, in der Vergangenheit immer wieder Seitenhiebe gegen Romina ausgeteilt und schlecht über den Vater ihres gemeinsamen Sohnes gesprochen zu haben. Christian teilte das Video und richtete sich anschließend in mehreren emotionalen Worten direkt an Antonia.

In seinem Statement bat Christian seine Follower ausdrücklich, nicht gegen Antonia zu schießen: "Das bringt niemandem was. Ich hoffe aber, sie hört endlich auf, Romi und mir schaden zu wollen. Denn da sind bereits vorher viele Dinge passiert, die ich nie erzählt habe, in dem Versuch, mich und Romi auseinanderzubringen. Bitte lass jetzt Ruhe einkehren und lass Romi und mich glücklich sein." Christian selbst wollte den Inhalt des Clips nicht weiter kommentieren. Er bedankte sich aber öffentlich bei Zana für ihren Einsatz und betont, viele im Umfeld hätten ähnliche Gedanken, trauten sich jedoch nicht, sie auszusprechen. "Bitte lass uns einfach in Frieden", appellierte Christian an seine Ex. Er erklärt außerdem, dass weder er noch Romina von Zanas Beitrag wussten und sie ihre Freundin wohl gebremst hätten, wäre das Video vorher bekannt gewesen. Sein Ziel sei Ruhe für alle Beteiligten, besonders mit Blick auf die Kinder.

Der aktuelle Konflikt hat eine Vorgeschichte. Auslöser der ganzen Diskussion war ein Kommentar Christians, der ihm einen Shitstorm eingebracht hatte. Nachdem mehrere Influencer – darunter auch Antonia – ihn dafür öffentlich kritisierten, bezeichnete er diese in einem Video als "Heuchler". Antonia wiederum reagierte daraufhin in ihrer eigenen Instagram-Story und nannte Christians Clip "heuchlerisch". Zwischen Christian und Antonia, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat, scheint also weiterhin einiges an Spannung zu herrschen – während er und seine Verlobte Romina nach eigenen Worten einfach nur in Ruhe glücklich sein möchten. Doch während Christian nach außen Ruhe fordert, sahen viele User das ganz anders. In dem Online-Streit wirkte es auf einige, als würde er selbst ordentlich Öl ins Feuer gießen. Statt den Konflikt zu beenden, habe er immer wieder Spitzen in Richtung Antonia gesetzt. Also genau das, was er ihr gleichzeitig vorwarf.

Richtig persönlich wurde es in ihrem Schlagabtausch dann, nachdem ein User unter Antonias Distanzierungs-Video fragte: "Wo bleibt die Ironie?", und Christian mit einem persönlichen Seitenhieb in den Kommentaren nachgelegt hatte: "Zum Glück so viel Hyaluron im Gesicht, dass man die Mimik beim Lügen nicht erkannt hat." Antonia konterte daraufhin: "Wenn man inhaltlich nichts mehr hat, wird's persönlich. Klassiker." Dazu setzte sie eine rote Flagge. Schon zuvor hatte sie erklärt, warum sie sich überhaupt einschaltete: Wegen Christians Kommentar über Sophie Imhof, man würde sie "gerne ins Gesicht treten". Und sie sagte klar: "Er positioniert sich regelmäßig als Feminist und auch Beschützer. Aber sobald eine Frau eine andere Meinung hat oder ihn kritisiert, dann fällt diese Maske."

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

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Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf auf der FIBO 2026

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Unternehmer