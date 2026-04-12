Motorrad-Action: Chris Brown und Usher teasern coole Tour an

Chris Brown (36) und Usher (47) sorgen gerade für Begeisterung bei ihren Fans: Die beiden Superstars haben eine gemeinsame Tour angekündigt – und das mit einem ziemlich spektakulären Teaser-Video. In dem Clip, den die beiden via Instagram teilten, rasen die Sänger auf Motorrädern durch Stadtstraßen, während ihre Fans in den sozialen Medien ausrasten. Das gemeinsame Projekt trägt den Namen "R&B Tour". Das ist ein Wortspiel, das sowohl auf das Musikgenre der beiden anspielt als auch auf ihre Nachnamen Raymond und Brown.

Die Ankündigung sorgte am Freitag für Wirbel auf den Social-Media-Kanälen der Künstler. Konkrete Details zu Terminen und Veranstaltungsorten ließen die Stars ihre Fans, die überwiegend begeistert mit Flammen-Emoji reagierten, noch warten – diese wurden bislang nicht bekannt gegeben. Passend zur Tour-Ankündigung hat Chris außerdem einen Überraschungssong namens "OBVIOUS" veröffentlicht. Darüber hinaus soll schon im nächsten Monat ein neues Album des Sängers, der von Ende 2007 bis Februar 2009 mit Rihanna (38) liiert war, erscheinen.

Chris, der vor allem mit Skandalen rund um sein Liebesleben Schlagzeilen macht, und Usher sind beide längst als Einzelkünstler in der Lage, große Arenen zu füllen. Usher, der mit bürgerlichem Namen Usher Raymond heißt, feierte zuletzt als Headliner der Super-Bowl-Halbzeitshow 2024 einen riesigen Erfolg. Chris, der seit seinem Debüt im Jahr 2005 zahlreiche Hits gelandet hat, ist ebenfalls seit Jahrzehnten eine feste Größe im R&B-Business. Die beiden Musiker kennen sich schon lange aus der Branche und stehen nun erstmals gemeinsam für ein solches Großprojekt auf der Bühne.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Chris Brown und Usher (links) teasern coole Tour an, April 2026.

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Getty Images Chris Brown und Rihanna, Februar 2013

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Getty Images Usher performt im März 2025 in London